Osmaniye TOKİ kura çekilişi ertelendi mi?

Osmaniye TOKİ kura çekilişi ertelendi mi?
Yayınlanma:
Bugün 6 Şubat'ta TOKİ'nin Osmaniye'de kura çekilişi yapması bekleniyordu. TOKİ'nin Şubat ayı kura takvimine yapılan son dakika değişikleriyle Osmaniye için kura tarihi değiştir, 21 gün öteye ertelendi. Osmaniye için TOKİ kura çekilişi 27 Şubat'ta yapılacak...

OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Osmaniye'de TOKİ kura çekilişi 27 Şubat Cuma günü saat 11:00'de yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde Osmaniye kura çekiminin 6 Şubat Cuma günü yapılacağı duyurulmuştu. Bir son dakika değişikliği ile Osmaniye için kura çekilişi tam 21 gün öteye ertelendi.

OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEDEN ERTELENDİ?

Kura çekilişinin ertelemenin arkasındaki sebep ise henüz bilinmiyor.

OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?

Osmaniye TOKİ kura çekilişi Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre Ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek?

OSMANİYE'DE KAÇ EV İÇİN KURA ÇEKİLECEK?

Osmaniye'de toplam 2 bin 990 konut için kura çekilecek. İlçelere göre dağılım ise şu şekilde:

SIRA NOİLÇEKONUT SAYISI
1MERKEZ1300
2BAHÇE120
3DÜZİÇİ500
4HASANBEYLİ220
5KADİRLİ700
6SUMBAS50
7TOPRAKKALE100
TOPLAM2.990

TOKİ Kura çekiliş takvimi 9-16 ŞubatTOKİ Kura çekiliş takvimi 9-16 Şubat

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Zehra Güneş'ten sürpriz karar: İmzayı attı bile
Zehra Güneş'ten sürpriz karar
Türkiye
17 fay enerji yüklüyor! "İzmir büyük deprem sınavını vermedi"
17 fay enerji yüklüyor! "İzmir büyük deprem sınavını vermedi"
Boğaziçi’nde “kayyum rektör” protestosuna katılan mezunlara okula giriş yasağı!
Boğaziçi’nde “kayyum rektör” protestosuna katılan mezunlara okula giriş yasağı!
Evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
Evde zorla tutulan kadın kurtarıldı