OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Osmaniye'de TOKİ kura çekilişi 27 Şubat Cuma günü saat 11:00'de yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde Osmaniye kura çekiminin 6 Şubat Cuma günü yapılacağı duyurulmuştu. Bir son dakika değişikliği ile Osmaniye için kura çekilişi tam 21 gün öteye ertelendi.

OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEDEN ERTELENDİ?

Kura çekilişinin ertelemenin arkasındaki sebep ise henüz bilinmiyor.

OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?

Osmaniye TOKİ kura çekilişi Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre Ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek?

OSMANİYE'DE KAÇ EV İÇİN KURA ÇEKİLECEK?

Osmaniye'de toplam 2 bin 990 konut için kura çekilecek. İlçelere göre dağılım ise şu şekilde:

SIRA NO İLÇE KONUT SAYISI 1 MERKEZ 1300 2 BAHÇE 120 3 DÜZİÇİ 500 4 HASANBEYLİ 220 5 KADİRLİ 700 6 SUMBAS 50 7 TOPRAKKALE 100 TOPLAM 2.990

TOKİ Kura çekiliş takvimi 9-16 Şubat