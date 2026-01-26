Ordu'da korkunç olay! Yanan evin sahibi ağaçta asılı halde ölü bulundu

Ordu’da iki katlı ahşap bir evde yangın çıkarken; ev sahibi Selahattin Çamyar, evin 10 metre ilerisinde bir ağaca asılı halde ölü bulundu.

Ordu’nun Ünye ilçesinde Selahattin Çamyar'a ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Çamyar'ın cansız bedeni ise evin 10 metre ilerisinde, bir ağaca asılı halde bulundu.

yanan-evinin-10-metre-ilerisinde-agacta-1135997-337238.jpg

ALEVLERİ GÖREN MAHALLE SAKİNLERİ İHBARDA BULUNDU

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Pelitliyatak Mahallesi’nde meydana geldi. Selahattin Çamyar'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

yanan-evinin-10-metre-ilerisinde-agacta-1135977-337238.jpg

EV SAHİBİ 10 METRE İLERİDE AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınırken çevrede inceleme yapan ekipler acı bir manzarayla karşılaştı.

Jandarma ekipleri, Selahattin Çamyar’ı yanan evin yaklaşık 10 metre ilerisindeki bir ağaçta asılı halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Çamyar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

yanan-evinin-10-metre-ilerisinde-agacta-1135996-337238.jpg

İNTİHAR MI? CİNAYET Mİ?

Çamyar’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Son zamanlarda bunalımda olduğu öne sürülen Çamyar’ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Öte yandan, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için itfaiye ekipleri inceleme başlattı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

