Önce Yalova şimdi İstanbul! Karaköy iskelesinde kadın cesedi bulundu

Türkiye'de son yılların kanayan yaralarında birisi olan kadın cinayetleri.. Atılan adımların çözüm olmaması bir yana birbirini tetikleyen cinayetler insanlık dışı yöntemlerle işlenmeye devam ediyor. Bundan 2 gün önce Yalova'da İDO Feribot İskelesi açıklarında denizde bir kadın cesedi görüldü.

Deniz polisleri tarafından çıkarılan kadının 40 yaşındaki olduğu Yeliz Ay olduğu tespit edildi. Kesin ölüm nedenine dair soruşturma devam ederken Ay'ın 29 Ekim 1988'de Sivas Piyade Alay Komutanlığı'nda görevliyken silah kazası sonucu şehit düşen Mehmet Şirin Ay'ın kızı olduğu öğrenildi.

Yalova'da denizde kadın cesedi bulundu

ŞİMDİ DE KARAKÖY İSKELE'SİNDE KADIN CESEDİ BULUNDU

Yalova'daki şüpheli olayın ardından bir kadının daha cansız bedeni denizde bulundu. Sabah saatlerinde İstanbul Karaköy İskelesi'nde su yüzeyinde bir kadın cesedi bulundu.

ÜZERİNDEN KİMLİK DE ÇIKMADI

Çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan ihbarla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından denizde çıkarılan cesedin kadına ait olduğu, üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi.

Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

AA