Önce Yalova şimdi İstanbul! Karaköy iskelesinde kadın cesedi bulundu

Önce Yalova şimdi İstanbul! Karaköy iskelesinde kadın cesedi bulundu
Yayınlanma:
2 gün önce Yalova İDO Feribot İskelesi açıklarında denizde bulunan kadın cesedinin ardından bugün İstanbul Karaköy İskelesi'nde denizde kadın cesedi bulundu.

Türkiye'de son yılların kanayan yaralarında birisi olan kadın cinayetleri.. Atılan adımların çözüm olmaması bir yana birbirini tetikleyen cinayetler insanlık dışı yöntemlerle işlenmeye devam ediyor. Bundan 2 gün önce Yalova'da İDO Feribot İskelesi açıklarında denizde bir kadın cesedi görüldü.

Deniz polisleri tarafından çıkarılan kadının 40 yaşındaki olduğu Yeliz Ay olduğu tespit edildi. Kesin ölüm nedenine dair soruşturma devam ederken Ay'ın 29 Ekim 1988'de Sivas Piyade Alay Komutanlığı'nda görevliyken silah kazası sonucu şehit düşen Mehmet Şirin Ay'ın kızı olduğu öğrenildi.

yalova.jpg

Yalova'da denizde kadın cesedi bulunduYalova'da denizde kadın cesedi bulundu

ŞİMDİ DE KARAKÖY İSKELE'SİNDE KADIN CESEDİ BULUNDU

Yalova'daki şüpheli olayın ardından bir kadının daha cansız bedeni denizde bulundu. Sabah saatlerinde İstanbul Karaköy İskelesi'nde su yüzeyinde bir kadın cesedi bulundu.

ÜZERİNDEN KİMLİK DE ÇIKMADI

Çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan ihbarla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından denizde çıkarılan cesedin kadına ait olduğu, üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi.

aa-20260205-40462805-40462804-karakoy-iskelesinde-denizde-kadin-cesedi-bulundu.jpg

Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

AA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Kar geliyor!
Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
1 milyon Tesla Optimus insansı robot gümbür gümbür dünyayı değiştirmeye geliyor
Fabrikalardan evlere:
1 milyon Tesla Optimus insansı robot gümbür gümbür dünyayı değiştirmeye geliyor
Türkiye
Çağlayancirit’te tek ağaçlık alan da kesildi: O proje tepkilere neden oldu!
Çağlayancirit’te tek ağaçlık alan da kesildi: O proje tepkilere neden oldu!
Hukuk fakülteleri alarm veriyor
Hukuk fakülteleri alarm veriyor
'Sendikal eylem' yapan hekimden ücret kesildi: Danıştay kararı hukuka uygun buldu!
'Sendikal eylem' yapan hekimden ücret kesildi: Danıştay kararı hukuka uygun buldu!