Önce kar sonra fırtına vurmuştu: İstanbul barajlarında son durum

Türkiye genelinde yeni yılla birlikte etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar, yerini ılık ancak fırtınalı bir havaya bıraktı. İSKİ’nin paylaştığı güncel verilere göre, İstanbul’a içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranı 4 Ocak itibarıyla yüzde 18,88 seviyesinde ölçüldü.

İstanbul'da, yeni yılın ilk gününde de kentin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Avrupa Yakası'nda kar, Sarıyer, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Kağıthane ve Sultangazi'de aralıklarla sürdü. Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Şile'de yağan kar havayı beyaza bürüdü. Türkiye genelinde yeni yılla birlikte etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar, yerini ılık ancak fırtınalı bir havaya bıraktı.

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 18,88 olarak ölçülürken, son dönemde etkili olan yağışlara rağmen su seviyelerinin beklenen düzeye ulaşamadı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran 2025'te yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 18.88 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 58.8 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 4.5 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 4 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 12.69

• Büyükçekmece Barajı yüzde 15.97

• Darlık Barajı yüzde 29.56

• Elmalı Barajı yüzde 58.8

• Istrancalar Barajı yüzde 35.0

• Kazandere Barajı yüzde 4.39

• Pabuçdere Barajı yüzde 4.5

• Sazlıdere Barajı yüzde 13.48

• Terkos Barajı yüzde 16.67

• Ömerli Barajı yüzde 21.95

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

