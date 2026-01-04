Önce kar sonra fırtına vurmuştu: İstanbul barajlarında son durum

​İstanbul'da, yeni yılın ilk gününde de kentin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Avrupa Yakası'nda kar, Sarıyer, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Kağıthane ve Sultangazi'de aralıklarla sürdü. Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Şile'de yağan kar havayı beyaza bürüdü. Türkiye genelinde yeni yılla birlikte etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar, yerini ılık ancak fırtınalı bir havaya bıraktı.

Meteoroloji'den şiddetli fırtına uyarısı!

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 18,88 olarak ölçülürken, son dönemde etkili olan yağışlara rağmen su seviyelerinin beklenen düzeye ulaşamadı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran 2025'te yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 18.88 oldu.

İstanbul'un 2025 su bilançosu açıklandı: Barajlar alarm veriyor

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 58.8 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 4.5 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 4 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: