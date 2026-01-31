Önce eşi sonra kendisi tutuklandı: Zahir taciri çiftin yakınları gazetecilere saldırdı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Mehmet Boztaş'ın (38) isimli şahıs, çalıştığı barınakta 28 bin 447 adet sentetik ecza hapıyla yakalanıp tutuklandı. Ardından ise eşi Fatma Boztaş (37), evinde 700 adet sentetik ecza hapla yakalandı. Gözaltına alınan Boztaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EŞİ TUTUKLANDI KENDİSİ UYU8ŞTURUCU SATTI

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 gün önce çalıştığı hayvan barınağında uyuşturucu barınağında 28 bin 447 adet sentetik ecza hapla yakalanıp, tutuklanan Mehmet Boztaş'ın eşi Fatma Boztaş'ın Hürriyet Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

ÇIKARILDIĞI HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI

Boztaş'ın evine operasyon düzenleyen ekipler, 700 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Gözaltına alınan Boztaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemedeki ifadesinde sağlık raporu bulunduğunu, söz konusu hapları satmadığını ve kendisinin kullandığını söyleyen Fatma Boztaş, tutuklandı.

TUTUKLAMA KARARINI DUYUNCA BAYILDI, AYILDIĞINDA GAZETECİYE SALDIRDI

Tutuklama kararını duyan Boztaş, "Çocuklarım var. 5 yaşında çocuğum var" diyerek, bayıldı. Boztaş, kendisine gelmesinin ardından cezaevine götürülürken, adliye bahçesindeki yakınları basın mensuplarına saldırdı.

TUTUKLANAN KADINDAN GAZETECİYE "SENİ ÖLDÜRÜRÜM" TEHDİDİ

Cezaevine götürülmek üzere kelepçeli halde adliyeden çıkarılan şüpheli Fatma Boztaş, kendisini görüntüleyen gazeteciyi "Seni öldürürüm" diyerek tehdit etti.