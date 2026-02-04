Önce Çorum'da sonra Kocaeli'de evlendi: Kılık değiştiren kadın 800 bin liralık altınla ortadan kayboldu

Yayınlanma:
Önce Çorum'da, ardından Kocaeli'de kılık değiştirerek evlenen Azerbaycan uyruklu Sabina Vahabova, iki şehirde toplam 800 bin liralık altınla ortadan kayboldu. Kaçış anları kameralara yansırken, olayla ilgili mağdur aileler şikayetçi oldu.

Azerbaycan uyruklu 26 yaşındaki Sabina Vahabova, 28 Kasım'da Çorum'da yaptığı evliliğin ardından düğünde takılan 500 bin lira değerindeki altınlarla birlikte kayıplara karıştı.

Olayın etkisi sürerken Vahabova'nın bu kez Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 39 yaşındaki bir kişiyle imam nikahı yaptığı ortaya çıktı.

Çorum Haber'in özel haberine göre, Gebze'de gerçekleştirdiği evlilikten sadece bir gün sonra bu kez yaklaşık 300 bin lira değerindeki altınları alarak ortadan kaybolduğu öne sürülen Vahabova'nın kaçış anları apartmanın güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde, Vahabova'nın altınları çantasına yerleştirip beyaz renkli bir araca binerek bölgeden ayrıldığı görüldü.

nce-corumda-sonra-kocaelide-evlendi-kilik-degistiren-kadin-800-bin-liralik-altinla-ortadan-kayboldu-2.jpg

Serenad Bağcan telefonu açtı: 5 milyon TL kaptırdıSerenad Bağcan 5 milyon TL kaptırdı

KILIK DEĞİŞTİREREK YENİDEN EVLENDİ

Olayın ardından Kocaelili aile, yüz tanıma programları aracılığıyla gelinin, Çorum'da altınlarla kaçan kişiyle aynı kişi olduğunu belirledi.

Vahabova'nın farklı bir isim kullandığı ve kılık değiştirerek yeniden evlilik yaptığı öne sürüldü.

nce-corumda-sonra-kocaelide-evlendi-kilik-degistiren-kadin-800-bin-liralik-altinla-ortadan-kayboldu-1.jpg

Her iki olayda mağdur olan aileler, Vahabova'dan şikayetçi oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Türkiye
Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın! "Sütlaç" tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın! "Sütlaç" tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
İstanbul Üniversitesi'nde prestij kaybı! İmamoğlu kararının gölgesinde geldi
İstanbul Üniversitesi'nde prestij kaybı! İmamoğlu kararının gölgesinde geldi
AKP'li Meclis üyesi bu kadarı da olmaz dedirtti: Bana seçilme hakkını Atatürk değil Erdoğan verdi!
AKP'li Meclis üyesi bu kadarı da olmaz dedirtti: Bana seçilme hakkını Atatürk değil Erdoğan verdi!