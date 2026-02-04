Önce Çorum'da sonra Kocaeli'de evlendi: Kılık değiştiren kadın 800 bin liralık altınla ortadan kayboldu

Azerbaycan uyruklu 26 yaşındaki Sabina Vahabova, 28 Kasım'da Çorum'da yaptığı evliliğin ardından düğünde takılan 500 bin lira değerindeki altınlarla birlikte kayıplara karıştı.

Olayın etkisi sürerken Vahabova'nın bu kez Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 39 yaşındaki bir kişiyle imam nikahı yaptığı ortaya çıktı.

Çorum Haber'in özel haberine göre, Gebze'de gerçekleştirdiği evlilikten sadece bir gün sonra bu kez yaklaşık 300 bin lira değerindeki altınları alarak ortadan kaybolduğu öne sürülen Vahabova'nın kaçış anları apartmanın güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde, Vahabova'nın altınları çantasına yerleştirip beyaz renkli bir araca binerek bölgeden ayrıldığı görüldü.

KILIK DEĞİŞTİREREK YENİDEN EVLENDİ

Olayın ardından Kocaelili aile, yüz tanıma programları aracılığıyla gelinin, Çorum'da altınlarla kaçan kişiyle aynı kişi olduğunu belirledi.

Vahabova'nın farklı bir isim kullandığı ve kılık değiştirerek yeniden evlilik yaptığı öne sürüldü.

Her iki olayda mağdur olan aileler, Vahabova'dan şikayetçi oldu.