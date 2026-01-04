Önce bariyere sonra minibüse çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini katybettiği otomobil önce beton bariyere ardından, minibüse çarptı. Kaza yapan araçta bulunan Y.S. hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

ÖNCE BARİYERE SONRA MİNİBÜSE ÇARPTI

Saat 01.00 sularında S.Ç. idaresindeki otomobil, Ayaş Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol ayrımındaki beton bariyere ardından da savrularak H.S kontrolündeki minibüse çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan Y.S. isimli kadın hayatını kaybederken, sürücü S.Ç ile yanında bulunan S.K. yaralandı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü H.S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazaya karışan araçlar, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.