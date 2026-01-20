Ölüm önünden kayarak geçti! Anbean kaydetti

Ölüm önünden kayarak geçti! Anbean kaydetti
Yayınlanma:
Malatya'da bir sürücü, buzlanan yolda makas atınca refüje çarptı. Çarpmanın ardından yoluna devam eden sürücünün o anları, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Malatya’nın Çamurlu Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle buzlanan yolda makas attı. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptı.

Panelvanla çarpışan traktör kibrit çöpü gibi kırıldı! Bir yaralıPanelvanla çarpışan traktör kibrit çöpü gibi kırıldı! Bir yaralı

1125928-1.jpg

YOLUNA DEVAM ETTİ

Çarpmanın etkisiyle çevrede kısa süreli paniğe neden olan kazanın ardından sürücü yoluna devam etti.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar durumu şaşkınlıkla izlerken, kazanın tehlikeli anları başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın tehlikesi, yaşanan panik ve sürücünün olay yerinden ayrılması izleyenleri tedirgin etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Türkiye
Vergi denetiminde yapay zeka dönemi: KAŞİF göreve başladı
Vergi denetiminde yapay zeka dönemi: KAŞİF göreve başladı
Bahçeli 'Hodri meydan' demişti! Hakan Fidan'dan Gazze Kurulu açıklaması
Bahçeli 'Hodri meydan' demişti! Hakan Fidan'dan Gazze Kurulu açıklaması
DİSK Basın-İş'ten Fransız gazeteci Boukandoura'nın gözaltına alınmasına tepki
DİSK Basın-İş'ten Fransız gazeteci Boukandoura'nın gözaltına alınmasına tepki