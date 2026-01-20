Ölüm önünden kayarak geçti! Anbean kaydetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Malatya’nın Çamurlu Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle buzlanan yolda makas attı. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptı.

YOLUNA DEVAM ETTİ

Çarpmanın etkisiyle çevrede kısa süreli paniğe neden olan kazanın ardından sürücü yoluna devam etti.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar durumu şaşkınlıkla izlerken, kazanın tehlikeli anları başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın tehlikesi, yaşanan panik ve sürücünün olay yerinden ayrılması izleyenleri tedirgin etti.