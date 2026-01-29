"Öldüreceğim" dedi kimse inanmadı! Evden baba ve oğulun cansız bedenleri çıktı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, Erzincan'da annesi Zübeyde M. (49) ile birlikte yaşayan Uğur Kaya (33), birkaç gün önce babası Tamer Kaya'nın (52) yanına geldi. Birlikte yaşamaya başlayan baba ve oğul arasında akşam saatlerinde tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle baba Tamer Kaya, silahla oğlu Uğur Kaya'yı göğsünden vurdu, daha sonra ise aynı silahla kendisini başından vurarak intihar etti.

EVDE CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU!

Yaşanan olayın ardından Tamer Kaya’ya ulaşamayan ablası Süreyya K. (56), kızı Meral P.'ye (37) dayısının evini kontrol etmesini söyledi. Meral P.’nin camdan içeriye soktuğu kişi, evde iki kişinin hareketsiz olduğunu ve kanlar içerisinde yattığını gördü. Bunun üzerine Meral P., polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

EVDE PSİKİYATRİ İLAÇLARI BULUNDU!

Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, önce Uğur Kaya'nın göğsünden 2 el ateş edilerek vurulduğu daha sonra ise Tamer Kaya'nın başına tek el ateş ettiği belirlendi. Aynı zamanda, Uğur Kaya'nın Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydının olduğu tespit edildi ve evde de psikiyatri ilaçları bulundu. Uğur Kaya'nın poliste 10, babası Tamer Kaya'nın ise 1 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya da el konuldu.

DEFALARCA “ÖLDÜRECEĞİM” DEMİŞ!

Öte yandan, Tamer Kaya'nın yeğeni Meral P.'nin emniyette verdiği ifadede, kuzeni Uğur Kaya'nın Erzincan'da annesiyle yaşadığını, dayısının annesine ara sıra hem kendini hem de oğlunu öldüreceğini söylediği ortaya çıktı. Dayısının bu sözlerini ciddiye almadığını söyleyen Meral P., olaydan bir saat önce Tamer Kaya'nın annesi Süreyya K.'yı aradığını ve intihar edeceğini söylediğini, bunun üzerine annesinin kendisine evi kontrol etmesini istediğini söylediğini ifade etti. Dayısının yaşadığı eve gelen Meral P., kapının arkadan kilitli olduğunu fark ettiğini, camdan bir kişiyi içeriye soktuğunda ise olayı öğrendiğini aktardı.

Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.