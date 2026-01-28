Öldü diye yanlışlıkla selası okunan kadın bir süre sonra sahiden öldü

Sakarya’nın Hendek ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde ikamet eden Nezaket Çoban'ın evde fenalaşması üzerine kızı büyük bir panik yaşadı. Telaşlanan kadın, telefonla ulaştığı erkek kardeşine 'Annem ölüyor!' diyerek feryat etti.

EVLADININ YANLIŞ ANLAMASI MAHALLELİYİ YASA BOĞDU

Medyabar'dan Kerem Türgün'ün haberine göre; 88 yaşındaki kadının oğlu, kız kardeşinden gelen haberi 'vefat' olarak algılayınca durumu hemen cami imamına bildirdi.

Yaşlı kadının öldüğünün sanılması üzerine cami hoparlörlerinden Nezaket Çoban için verilen sela tüm mahallede yankılandı.

Okunan selayı duyan mahalle sakinleri, taziye ziyareti için gittikleri Çoban ailesinin evinde yaşlı kadını sağ görünce büyük bir şok yaşadı.

Arşiv fotoğraf: Anadolu Ajansı

YANLIŞ SELADAN KISA SÜRE SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Taziye evindeki şaşkınlık sırasında olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı fark edilirken, 88 yaşındaki kadının aslında hayatta olduğu ve Hendek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Ancak hastanenin yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Nezaket Çoban, bir süre sonra verdiği yaşam mücadelesini kaybederek bu kez gerçekten hayata gözlerini yumdu.