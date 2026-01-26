Rize'de 'miras hırsı' cami yıktırdı

Rize'de 'miras hırsı' cami yıktırdı
Yayınlanma:
Rize'de üzerinde cami bulunan arazinin sahibi hayatını kaybedince mirasçıları köylülerden arazinin parasını istedi. Duruma tepki gösteren köylüler, parayı ödemek yerine yeni bir cami inşa ettirerek söz konusu camiyi yıktırdı.

Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Sahil Köyü'nde bir caminin yer aldığı arazinin sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından mirasçılar, köylülerden arazinin parasını istedi. Bu talebe tepki gösteren köy halkı, yan araziye cami yapıp eskisini yıktı.

İddialara göre Sahil Köyü Camisi, yıllar önce bir yurttaşa ait özel arazi üzerine yapıldı.

3231b77c-3c7c-4f0f-9985-0c6e850ae388-w.png

ARAZİ SAHİBİ ÖLDÜ, MİRASÇILARI PARASINI İSTEDİ

Yıllarca köy halkına ibadet ihtiyacı konusunda hizmet veren cami, arazi sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından miras tartışmalarının odağı haline geldi.

İmamı olmayan cami için müftülükten “taşıyın” çıkışı!İmamı olmayan cami için müftülükten “taşıyın” çıkışı!

Arazi sahibi ölünce mirasçıları, köy heyetine gidip caminin bulunduğu arazinin parasının ödenmesini istedi.

Köy halkı ise bu isteğe tepki gösterip “Sana para vereceğimize yeni cami yaparız” dedi.

cami-miras.png

ESKİ CAMİ YIKILDI

Köy halkı, bunun üzerine köyde yeni cami inşa ettirdi. Yeni caminin tamamlanmasının ardından ise yıllardır kullanılan eski Sahil Köyü Camisi yıkıldı.

Caminin minaresinin yıkıldığı anlar kameralarca kaydedildi. Görüntüler kısa sürede köyde ve çevrede büyük yankı uyandırdı. Bazı yurttaşlar, “Allah’ın evi” olarak nitelendirdikleri caminin “miras” gibi gerekçelerle yıkılmasına tepki gösterdi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

