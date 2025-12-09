Öldü denilen bebek kefeni yırtıp ağladı! Minik kalbi yedi gün dayandı

Olay, Yüreğir ilçesinde yaşayan 5 aylık hamile Melek Sert'in (37), 27 Aralık 2021'de sancı ve kanama şikayetiyle hastaneye başvurmasıyla başladı. Yüreğir Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen ancak şikayetleri dinmeyen Sert, bu kez Marsa Kadın Doğum ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı. 2 Ocak saat 12.40’ta durumu ağırlaşan Melek Sert'in karnındaki 5 aylık bebek, normal doğumla alındı. Ancak hastane yönetimi, Melek ve Hasan Sert çiftine bebeklerinin öldüğü bilgisini verdi. Ailenin acısı tazeyken, bebek için ölüm raporu düzenlendi, kefenleme işlemi yapıldı ve "cenaze" aileye teslim edildi.

MEZARLIK YOLUNDA YAŞAM BELİRTİSİ

Bebeğini toprağa vermek üzere Herekli Mahallesi Mezarlığı’na götüren baba Hasan Sert, yolda duyduğu ağlama sesiyle şoke oldu. Kefeni açtığında bebeğinin kalbinin attığını ve ağladığını fark eden baba, derhal ambulans çağırdı. "Öldü" denilerek morga gönderilmek istenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Ancak minik beden, ihmallerle dolu sürecin ardından sadece 7 gün hayata tutunabildi ve yaşamını yitirdi. Aile, yaşanan bu travmanın ardından ölüm raporunu düzenleyen hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

KAN DONDURAN SAVUNMA: KESİLEN KOYUN REFLEKSİ

Savcılık soruşturması sürerken baba Hasan Sert, hastane personelinin tavrına dair kan donduran iddialarda bulundu. Çocuğunu mezarlık yolundan geri çevirip hastaneye götürdüğünde doktorların verdiği tepkiyi anlatan Sert, insan onurunu hiçe sayan şu ifadeleri aktardı:

"Doktorların ilk dediği çocuğun sinirsel bir refleksle ağladığı yönündeydi. Bana koyun örneğini verdiler. 'Koyunu kestikten sonra 2 saate kadar sinirsel refleks gösterir' diyerek çocuğumu bu örnekle bir tuttular. Ben ısrar edip 'Çocuk ağlıyor' diye diretince kalp ve nabız testi yaptılar. Test sırasında yaşadığı fark edilince tedavi altına alındı. Fakat ömrü 1 haftalıkmış."

YARGIDAN "İHMAL YOK" KARARI

Yaşanan skandala rağmen savcılık, yapılan inceleme sonucunda doktor ve hastane açısından herhangi bir ihmal bulunmadığı gerekçesiyle "takipsizlik" kararı verdi. Kararda, prosedüre göre 20 haftadan küçük veya 400 gramın altında doğan bebeklerin yaşama şansının olmadığının kabul edildiği öne sürüldü.

Ancak baba Hasan Sert, bu karara itiraz ettiklerini belirterek, "Araştırmalarımıza göre bebek 400 gramdan düşük ya da 20 haftalıktan küçük olsa dahi nabzının dinlenmesi ve kontrol edilmesi gerekiyor. Yaşayan bebeğe 'ölü' diyenlerin ihmalinin bulunmamasını anlamak mümkün değil" dedi.

"KUVÖZE ALINSA BELKİ YAŞAYACAKTI"

Cezasızlık kültürüne ve sağlık sistemindeki özensizliğe tepki gösteren baba Sert, "Çocuğum doğumda yaşıyordu, fark edilmeden ölüm raporu düzenleyip teslim ettiler. Yaşadığı fark edilip zamanında kuvöze alınsa belki de yaşayacaktı. Ölmeseydi, şu an 3 yaşında olacaktı. Doğumda bebeğin yaşayıp yaşamadığını kontrol etmeyen personelin ihmali olmadığını düşünmek ne kadar doğru? İhmali olanların cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.