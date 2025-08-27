Kayseri yerine Yozgat'ta defnettiler! İki gün sonra mezardan çıkardılar

Kayseri'nin Talas ilçesi Harman Mahallesi'nde yaşayan Fatma Adıbelli, pazar günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Adıbelli'nin cenazesi Hollanda'da yaşayan akrabalarının cenazeye katılacak olması nedeniyle yakınları tarafından Şehir Mezarlığı'nda bulunan morga götürülerek 2 gün sonra defnedilmek istendi.

Fatma Adıbelli'nin akrabaları dün mezarlıkta bulunan morga geldiklerinde büyük bir lok yaşadı. Yakınları cenazenin kendilerine söylenen bölümde olmadığını fark edince hemen mezarlık yetkilileriyle görüştü. O sırada mezarlıktaki görevlilerin çöpleri karıştırdığını fark eden yakınları Fatma Adıbelli'ye ait kıyafetlerin de çöp kenarında olduğunu gördü.

MEZARI AÇTIRIP CENAZEYİ KAYSERİ'YE GETİRDİLER

Daha sonra cenazelerinin kentte özel hastanede yoğun bakımda pazartesi sabaha karşı yaşamını yitiren Hamide İpek ile karıştığını belirledi. Mezarlık yetkilileriyle görüşen Fatma Adıbelli'nin yakınları cenazelerinin Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Ovakent beldesine götürülüp burada toprağa verildiğini öğrendi.

Yozgat'a giden Adıbelli'nin yakınları, mezarı açtırıp Adıbelli'nin cenazesini, Kayseri'ye getirdi. Fatma Adıbelli'nin cenazesi, dün Hulusi Akar Camisi'nde kılınan namazın ardından Başakpınar Mahallesi'nde toprağa verildi. Hamide İpek'in cenazesi ise yakınları tarafından yeniden kılınan namazın ardından Yozgat'ın Ovakent beldesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan, Fatma Adıbelli'nin eşi Hamıza Adıbelli'nin (80) ise geçen yıl 24 Aralık'ta ilaç almak için evden çıktığı sırada bir evin girişinde kalp krizi geçirip öldüğü öğrenildi.

"MORGDA CENAZEMİZ YOKTU! TARTIŞMA YAŞADIK"

Fatma Adıbelli'nin kardeşi Oğuz Ünalan (55), ablasının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Saat 19.45 civarında biz cenazemizi Hulusi Akar Camii karşısında yer alan asri mezarlıkta morga kaldırdık. Çocukları da Avrupa'da olduğu için onların gelmesini bekleyip 2 gün sonra cenazeyi defnetmeye vardığımızda biz cenazemizi 14 nolu dolaba koyduk. Defnetmeye vardığımızda makbuz istediler. Verdik. Morgda 14 nolu dolap açıldığında cenazemiz yoktu. 'Nerede cenazemiz?' dedim. Bir tane daha cenaze var. Ona bakıyoruz. Bizim cenazemiz değil. Belki hani kaldırıp da erkek tarafına koymuş derler. Baktık erkek tarafında da yok. Cenazemiz nerede? Tartışma yaşadık. Bu arada biz bu tartışmayı yaşarken karşı tarafa telefon ediyorlar. Diyorlar ki, 'Bir karışıklık olmuş. Suçu üstünüze alın. Biz teşhisi yapamamışız. Çünkü karşı taraf biraz kalabalık geldi' demişler. Daha sonra gassallardan birinin elinde çizme bir yere gidiyorlar. Yeğenime dedim ki; 'Bunlar bir yere gidiyor. Bir bakalım' Bir baktık ki orada kepçe gibi bir şey bunlar mezar açmaya da gidiyor olabilir diye düşündüm. Bir baktık çöp torbalarını karıştırıyorlar. Karıştırdıkları çöp torbayı biz gördük. 'Bu bizim cenazemizin üstünden çıkanlar' dedik. O ara geri karıştırdılar. 'Bu sizin değil' dediler. Tekrar biz ısrar edince çıkarttılar. Karşı tarafa teslim ettikleri cenazenin makbuzu arıyorlarmış" dedi.

"GÜVENLİKLE BENİ YILDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR! AİLECEK DAVACI OLACAĞIZ"

Kendilerinden özür dilenmediğini de belirten Ünalan, "Bu adamların cenazesi hastaneden gelmiş. O adamların cenazesini kim teslim aldı? Niye karıştı? Benden özür dilemesi, af dilemeleri gerekirken güvenlikle beni yıldırmaya çalışıyorlar. Yani, bugün biz bunlardan bir menfaat beklediğimizde de dilemeleri gerekirken bana öyle yapıyorlar. Biz şimdi sesimizi çıkartmazsak bir başkasına olacak. O sesini çıkartmazsa bir başkasına olacak. Mezar açıldı. Cenazemiz bayağı bir deforme olmuş. Mezarlık müdürlüğü şefi, gassalı, cenaze teslim alan hepsinden davacı olacağım. Bunun peşini bırakmayacağım. Ailecek davacı olacağım. Karşı taraf da davacı oluyor zaten. Ailecek davacı olacağız" diye konuştu.

"BAŞKA VATANDAŞLAR CENAZELERİNİ İYİ TEŞHİS ETSİNLER"

Ünalan, ayrıca, "Manevi olarak bilhassa çocukları ve ben çöktük. Birkaç sene sonra belki rüyalarımıza girecekti. Belki birkaç sene sonra çıkaracaktık. Kemiklerini mi getirecektik buraya? Ya da çocukları Avrupa'dan 3-4 gün sonra gelecekti. Cenaze daha çok deforme olacaktı. Yani, biz manevi olarak da çökmüş bir durumdayız. En azından şu an mezarı var. Üstümüze düşen vazifemizi yaptık. Kabrinin başına varıp dua edeceğimiz bir mezarımız var. Başka vatandaşlar cenazelerini iyi teşhis etsinler. Yıkanmaya girdiğinde, morga girdiklerinde cenazelerinin yüzlerine iyi baksınlar" ifadelerine yer verdi.

"BİZİ SÜREKLİ AZARLADILAR"

Hamide İpek'in torunu Hatice Efe ise morgda babaannesi yerine Fatma Adıbelli'nin cenazesini alıp defnettiklerini anlatarak, "Babaannem Alzheimer hastasıydı ve solunum yetmezliği gibi bir sürü hastalıkları vardı. Biz de hastaneye gitmedik. Bize direkt Asri Mezarlık Morgu'na gideceğini söylediler. Morgda 15 numaralı cenazenin bizim olduğunu söylediler. Siyah ceset torbasındaydı. Yıkanacak yere koyuldu. Ondan sonrasında '2 kişi gelsin' dediler. Gassal ve görevliler, bizi sürekli azarladılar. 'Çıkın bir sürü cenaze var. Sizle mi uğraşacağız' dediler. Kefenledikten sonra bizlere göstermek istediler. Pamuk falan koyduğundan kaynaklı bize sadece göz çevresi gözüküyordu. Cenaze aracıyla biz köye götürdük ve defnettik. Omuzlarda taşıdık. Biz de çok mağduruz. Ertesi gün biz acımızı daha yeni yaşayamamışken, gömmüşken hala çok kötüyken bizi aradılar. Dediler ki; 'Teşhis etmeniz gerekiyor' Biz, hepimiz şok içerisine girdik. Çünkü, hiçbirimiz uyuyamadık. Zaten huzursuzuz. Gittiğimizde direkt bize morga açtıklarında babaannem olduğunu anladık. Bize ilk gittiğimizde morgu açmış olsalar da kim tanıyamaz annesini, babaannesini? Sonrasında biz babaannem olduğunu anladık. Acılı bir aile vardı. Ondan sonra biz de bağırmaya başladık. Nasıl olabilir? Çünkü, insanın aklına dahi gelmiyor. Nasıl böyle bir şey başına gelebilir ki? Biz de almışız, babaannemiz diye defnetmişiz, dualarını okumuşuz. Sonrasında orada tartışmalar oldu" dedi.

Hatice Efe, cenazelerin karışmasına neden olan kişiler hakkında şikayetçi olacaklarını da sözlerine ekledi.