Oktay Kaynarca kimdir? Neden gözaltına alındı?

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Kurtlar Vadisi, Adanalı ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol alan Kaynarca'nın gözaltına alınma nedeni de ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, bugün yapılan bir operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.

Oktay Kaynarca ve 5 ünlü gözaltında

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

27 Ocak 1965 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. 16 yaşında çalışmaya başladı ve daha sonra iş hayatına restoran fotoğrafçılığı ile devam etti. Lise öğrencisiyken kamyon fabrikasında yedi ay elektrik işçisi olarak çalıştı.

Sahneye ilk kez Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakmanın "Duvarların Ötesinde" adlı tiyatro oyununda çıktı. Ardından birkaç çocuk oyununda yer aldı. 1989 yılında konservatuvar öğrencisi iken TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Gençler adlı dizinin başrol oyuncuları arasında yer aldı.

1990 yılında Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, 1991'de Suyun Öte Yanı adlı sinema filmlerinde rol alarak sinema oyunculuğuna başladı.

Konservatuvardan mezun olduktan sonra Tiyatro Stüdyosunda Kan Kardeşleri adlı müzikalde ve Derin Bir Soluk Al adlı tiyatro oyununda rol aldı. Derin Bir Soluk Al adlı tiyatro oyunundaki rolü ile Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Sinema kariyerine Yengeç Sepeti ve Bir Kadının Anatomisi, Deli Yürek: Bumerang Cehennemi adlı filmlerde rol alarak devam etti. Yengeç Sepeti adlı filmdeki rolü ile 31. Altın Portakal Film Festivalinde, Bumerang Cehennemi adlı filmdeki rolü ile 39. Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

2000 yılında Yarın Geç Olmayacak adlı televizyon filminin yapımcılığını Meral Okay ile birlikte üstlendi. 2001-2002 yılları arasında Yeditepe İstanbul adlı dizide 'Ferhan' karakterini, 2003 yılında TRT 1'de yayımlanan Esir Şehrin İnsanları adlı mini dizide 'Üsteğmen Mehmet Ali' karakterini canlandırdı.

2003 yılında Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çakır karakteri ile tanındı. Beynelmilel adlı sinema filminde binbaşı rolünü, Sıfır Dediğimde adlı filmde 'Oğuz' karakterini canlandırdı.

Kuzey Rüzgârı, Adanalı, Sakarya Fırat ve Ustura Kemal adlı dizilerde üstlendiği rollerle dizi oyunculuğuna devam etti.

2014-2017 yılları arasında, Guguk Kuşu adlı tiyatro oyununda McMurphy adlı karakteri canlandırdı. 2015-2021 yılları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide canlandırdığı Hızır Çakırbeyli rolü ile ödüller aldı.

2022-2024 yılları arasında Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizide; yapımcı, oyuncu, dizinin hikâyesi ve ilk otuz bölümünün senaryo yazarı olarak yer aldı.

Şimdilerde ise Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu olarak yer almaktadır.