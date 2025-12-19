Öğretmenleriyle alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu!

Ankara'da lisede öğretmen M.C. (61) ile alay eden öğrencilerle ilgili disiplin soruşturması kapsamında, 5 öğrenciye örgün öğretim dışına çıkarma, 2 öğrenciye ise okul değiştirme cezası verildi.

Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği görüntüler gündem olmuştu: Bakın hangi bakanımız o liseden mezunmuş!

Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin, fizik öğretmeni M.C. ile alay ettiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Okul yönetimi, tepki çeken görüntülerle ilgili disiplin soruşturması başlattı.

CEZALARI BELLİ OLDU

Geçen ay yaşanan olaya ilişkin toplam 7 öğrenciye yönelik disiplin süreci tamamlandı. Öğrencilerden 5'ine örgün öğretim dışına çıkarma, 2 öğrenciye ise okul değiştirme cezası verildi.