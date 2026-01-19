Öğretmenler Bakanlık önünden haykırdı!

Ankara’da, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde toplanan öğretmenler, taleplerini sıralayarak eylem düzenledi. Kamuda çalışan, özel sektörde çalışan, atama bekleyen, mülakat mağduru öğretmenlerin toplandığı eylemde, tüm öğretmenlerin talepleri Bakanlık önünden dile getirildi.

PANKARTTA ERDOĞAN’IN SÖZÜNÜ TAŞIDILAR!

Bir araya gelen öğretmenler, ellerindeki pankartta, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Öğretmenlerin emeği emin ve ehil ellerde midir?” sözlerin taşıdı.

Öğretmene silahla saldıran veliden skandal savunma: 'Herkesin çocuğu kendine kıymetli'

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN BİR ARAYA GELDİLER!

Halk TV Muhabiri Hazal Aktaş, öğretmenlerin taleplerini “Özel sektör öğretmenleri, mülakat mağdurları, KPSS mağduru öğretmenler, ek atama bekleyenler, bütün öğretmenler Türkiye’nin dört bir yanından toplandılar ve taleplerini iletmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı önüne geldiler. Talepleri neti ek atama istiyorlar aslında. KPSS puanlarına ek atama istiyorlar, mülakat mağdurları ek atama istiyor. Özel sektör öğretmenleri çalışma koşullarının iyileştirilmesini, maaşlarının daha iyi bir seviyeye yükseltilmesini istiyorlar” ifadeleriyle aktardı.

AÇIKLAMANIN ARDINDAN MHP GENEL MERKEZİ'Nİ ZİYARET EDECEKLER!

Öğretmenlerin basın açıklaması düzenlediği noktada polis ekipleri tarafından barikat kurulduğu görülürken öğretmenlere herhangi bir müdahale gerçekleşmedi. Öğretmenlerin, basın açıklamasının ardından MHP Genel Merkezi’ni ziyaret edeceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı nereye koşuyor? Milli Eğitim'in dünü, bugünü, yarını...

“PLANLAMA KAYNAKLI BİR DENGESİZLİK”

Yapılan basın açıklamasında, KPSS mağduru olduğunu belirten öğretmen Recep Taşkın, “2024 KPSS’de mağdur edilen öğretmenler adına konuşuyorum. 2024 KPSS atamasında ortaya çıkan tablo, planlama kaynaklı bir dengesizliktir. Bizim yaşadığımız bireysel hayal kırıklığı değil, rakamlarla sabir bir planlama hatasıdır. Öğretmen ihtiyaçlarının yüksek olduğu branşlarda, kontenjanlar sınırlı tutulmuş, branş dağılımı sahadaki gerçeklerle örtüşmemiştir” ifadelerine yer verdi.

"BİNLERCE HAYALİN AYNI ANDA ASKIYA ALINMASIDIR"

Daha sonra konuşan Seher Çoban isimli öğretmen, sözlerine “Bizler bu ülkenin çocuklarıyız. Bu ülkenin üniversitelerinde okuduk, bu ülkenin sınavlarına girdik, bu ülkenin müfredatına göre yetiştik” ifadeleriyle başlarken “Hayatımızı bir gün sınıfa girip ‘öğretmenim’ denilmesini hayal ederek oluşturduk. Bugün ise 2025 yılı Akademi Giriş Sınavı kapsamında açıklanan 10 bin kişilik öğretmen kontenjanı, yalnızca bir rakam değil, binlerce hayalin aynı anda askıya alınmasıdır” sözlerini sarf etti.

"AĞIR ÇALIŞMA KOŞULLARI ALTINDA EZİLİYORUZ"

Basın açıklamasının devamında, özel sektörde çalışan İpek öğretmen konuşma yaptı. Öğretmen, “Özel sektörde çalışan binlerce öğretmen olarak, düşük ücretler altında, ağır çalışma koşulları altında eziliyoruz. Bizler kurs, etüt merkezlerinde, dershanelerde, vakıflarda, özel okullarda çalışan öğretmenleriz. Fakat bizler, her geçen gün patronların karı artarken yoksulluğa itilen öğretmenleriz. Özel sektörde çalışmak demek, bu ülkede daha fazla güvencesiz olmak, daha fazla yoksullaşmak demek” ifadelerini kullandı.

SUAT ÖZÇAĞDAŞ ÖĞRETMENLERE DESTEK VERDİ!

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş da, öğretmenlerin eylemine destek verdi. Eylemde açıklama yapan Özçağdaş, “Hodri meydan diyorum Milli Eğitim Bakanı’na, hodri meydan diyorum. Gel, bu öğretmenlerle yarış. Ama, Yusuf Tekin nobran, Yusuf Tekin kötücül. Bu sınavda geçemeyeceği öğretmenlere hakaret etmeyi bile başardı. Bir okula gitti dedi ki, sizin öğretmenleriniz atamayan öğretmenlerden daha iyi dedi. Onlar iyi öğretmenler olsalardı dedi, atanırdı' dedi.” ifadelerine yer verdi.

Atama bekleyen öğretmenler belirsizlik kıskacında!

“NEDENİ SENSİN ERDOĞAN”

“Atanmayan öğretmenlerin, atanamayan değil, atanmayan öğretmenlerin atanmamasının nedeni sensin, Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü siz planlayamadınız. Çünkü siz hesapsız eğitim fakülteleri açtınız. Çünkü siz Milli Eğitim Bakanlığını yönetemediniz. Onların nitelikleriyle ilgili bir problem yok, sizin niteliğinizle ilgili bir problem var.” açıklamasını yapan Özçağdaş, “ O Milli Eğitim Bakanlığına doldurduğun Cihannümacı klikle beraber o bakanlığı felce uğrattın, akamete uğrattın sen.” dedi.

Sözlerinin devamında, “Engelli çocuklar için de, engelli öğretmenler için de, atama bekleyen öğretmenler için de, kontenjan bekleyen öğretmenler için de, mülakat mağduru öğretmenler için de, mevcut yoksulluk sınırının altına mahkum ettiğin çalışan öğretmenler için de; her birinin başına gelmiş organize bir kötülüksünüz.” sözlerini sarf eden Özçağdaş, “Organize bir beceriksizsiniz. Siz liyakatsizsiniz ve bu bakanlığı bir kötülük imparatorluğu olarak yönetiyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

“BU ÖĞRETMENLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Özçağdaş, açıklamasının devamında “Bu öğretmenler itirazlarını her geçen gün daha çok dile getirecekler. Sendikalar burada, siyasetçiler burada; biz de onlara yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bu böyle gider zannetmeyin, bu böyle gitmez. Yalanla, dolanla öğretmenleri suçlayarak, tasarrufu onlardan yaparak, öğretmen odasındaki kettle'ın hesabını tutarak bu ülkeyi yönetemezsiniz. Yönetmeyiz size! Her daim sabah akşam, gece gündüz, soğukta karda, kışta doluda bu öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Her zaman gerek Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerek diğer siyasi partiler ve sendikalar olarak onlara destek vermeye devam edeceğiz. Çünkü neden? Çünkü bu ülkede meslek olarak ülkenin geleceğine en çok katkı yapabilecek olan meslek öğretmenliktir diye” diyen Özçağdaş, “Öğretmenlerin mutsuz olduğu bir ülkede mutluluk olmaz diye, bugünün olmadığı bir ülkede yarın olmaz diye mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum." sözlerini sarf etti.