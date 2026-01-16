Öğretmene silahla saldıran veliden skandal savunma: 'Herkesin çocuğu kendine kıymetli'

Adana’da, oğlunun başka bir okula nakledilmesinden sorumlu tuttuğu ilkokul öğretmeni Aziz Gülen’i darbedip silahla ateş açan Mehmet P. (46), polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, ifadesinde saldırıyı çocuğunun okuldan gönderilmesine bağladı.

Olay, 12 Ocak günü saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce cezaevinden tahliye edilen Mehmet P., 7 yaşındaki oğlu R.T.’nin eğitim gördüğü Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu’ndan ayrılmasından sorumlu tuttuğu eski öğretmeni Aziz Gülen’in ders çıkışını bekledi.

Öğretmeni öldürmeye çalışan veli suç makinesi çıktı!

Yolun karşısına geçen Gülen’e yumruk atan şüpheli, öğretmeni yere düşürdü. O sırada araya giren başka bir öğretmene rağmen tabancasını çıkaran Mehmet P., yerdeki Gülen’e doğru ateş açtıktan sonra kaçtı.

Kurşunların isabet etmediği Aziz Gülen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce çeşitli suçlardan 20 kaydı bulunduğu belirlenen Mehmet P.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Pınar Mahallesi’ne gittiğini tespit etti. Yapılan aramada Mehmet P., sokakta yürüdüğü sırada gözaltına alındı.

"HERKESİN ÇOCUĞU KENDİNE KIYMETLİ"

Emniyete götürülen Mehmet P. ifadesinde, olayı oğlunun başka okula nakledilmesi nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi. İşlemlerinin ardından sağlık kontrolü için emniyetten çıkarılan Mehmet P., gazetecilere, "Herkesin çocuğu kendine kıymetli. Allah'ın adaleti var" dedi. Mehmet P.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ifade edildi.