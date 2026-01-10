Öğrencilere evini temizleten öğretmen hakkında adli kontrol kararı

İzmir’in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki altı kız öğrenciyi ders saatinde okul yönetimi ve velilerden habersiz olarak evine temizlik yaptırmak amacıyla götürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddialara göre, D.T., 4 Kasım 2025 tarihinde Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli öğrencileri okuldan çıkararak kendi evine götürdü. Velilerin İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yaptığı başvuruda, öğretmenin evinde çekildiği belirtilen bazı fotoğraflarda öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı ve bunun çocukların güvenliği açısından risk oluşturduğu kaydedildi.

Öğrencilere evini temizleten öğretmen gözaltına alındı ve görevden uzaklaştırıldı

Ayrıca, öğrencilerin iş bitiminde Bayraklı TOKİ’den Şehir Hastanesi yönüne kadar yürüdükleri ve ardından kendi imkanlarıyla toplu taşıma kullanarak evlerine döndükleri belirtildi.

ÖĞRETMENE 'ADLİ KONTROL' KARARI

Velilerin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen hakkında idari soruşturma başlattı. Konuya dair görüntüler de ortaya çıktı; söz konusu öğrencilerden birinin skolyoz hastası olduğu bilgisi verildi. Görevden uzaklaştırılan D.T., İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen öğretmen, mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.