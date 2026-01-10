Öğrencilere evini temizleten öğretmen hakkında adli kontrol kararı

Öğrencilere evini temizleten öğretmen hakkında adli kontrol kararı
Yayınlanma:
İzmir Bornova’da bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, 16 yaşındaki altı kız öğrenciyi ders saatinde temizlik için okuldan çıkarıp evine götürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Öğretmen, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir’in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki altı kız öğrenciyi ders saatinde okul yönetimi ve velilerden habersiz olarak evine temizlik yaptırmak amacıyla götürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddialara göre, D.T., 4 Kasım 2025 tarihinde Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli öğrencileri okuldan çıkararak kendi evine götürdü. Velilerin İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yaptığı başvuruda, öğretmenin evinde çekildiği belirtilen bazı fotoğraflarda öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı ve bunun çocukların güvenliği açısından risk oluşturduğu kaydedildi.

Öğrencilere evini temizleten öğretmen gözaltına alındı ve görevden uzaklaştırıldıÖğrencilere evini temizleten öğretmen gözaltına alındı ve görevden uzaklaştırıldı

Ayrıca, öğrencilerin iş bitiminde Bayraklı TOKİ’den Şehir Hastanesi yönüne kadar yürüdükleri ve ardından kendi imkanlarıyla toplu taşıma kullanarak evlerine döndükleri belirtildi.

ÖĞRETMENE 'ADLİ KONTROL' KARARI

Velilerin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen hakkında idari soruşturma başlattı. Konuya dair görüntüler de ortaya çıktı; söz konusu öğrencilerden birinin skolyoz hastası olduğu bilgisi verildi. Görevden uzaklaştırılan D.T., İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen öğretmen, mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Türkiye
Asılsız sipariş kabusu! Taksiciden polise hayat kadınından onlarca kuryeye kadar herkes kapısını çalıyor
Asılsız sipariş kabusu! Taksiciden polise hayat kadınından onlarca kuryeye kadar herkes kapısını çalıyor
Babasını öldürüp havuza sakladı: Kokmasın diye yaptığı şaşkına çevirdi
Babasını öldürüp havuza sakladı: Kokmasın diye yaptığı şaşkına çevirdi