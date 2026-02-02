Öğrenciler dersteyken okulun istinat duvarı çöktü!

Öğrenciler dersteyken okulun istinat duvarı çöktü!
Yayınlanma:
Manisa’nın Selendi ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nde öğrenciler dersteyken okul bahçesi ile Selendi Devlet Hastanesi arasında sınır oluşturan dev istinat duvarı, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki 167 öğrencili okulda meydana geldi. Yaklaşık 10 metre yüksekliğinde ve 50 metre uzunluğundaki duvarın çöktüğü sırada öğrencilerin sınıflarında derste olması, olası bir yaralanma veya can kaybının önüne geçti. Çökme, okulda büyük paniğe neden oldu.

manisada-istinat-duvari-lise-bahcesine-1146082-340291.jpg

EKİPLER BÖLGEDE GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURDU

Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkazın çevresine güvenlik şeridi çekerek öğrencilerin bölgeye yaklaşmasını engelledi. İlk belirlemelere göre çökme sırasında duvarın altında kimsenin olmadığı teyit edildi.

İNCELEME VE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili belediye ekipleri, duvarın çökme nedenini araştırmak üzere bölgede inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

