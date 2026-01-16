Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı!

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı!
Yayınlanma:
Kütahya’nın Simav ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında öğrenci servisi ile bir otomobil çarpıştı. Kazada bir anne hayatını kaybederken, oğlu ve üç öğrenci yaralandı.

Kaza, Simav-Gediz kara yolunun Kalkan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Simav Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerini taşıyan N.A. yönetimindeki 43 ACM 133 plakalı servis minibüsü ile Ayten Çibuk idaresindeki 43 KH 618 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

kutahya.jpg

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla ulaştı. Kazada minibüste bulunan 3 öğrenci, otomobil sürücüsü Ayten Çibuk ve otomobilde yolcu olarak bulunan oğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İşçi servisi devrildi: 16 yaralıİşçi servisi devrildi: 16 yaralı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ANNE KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Ayten Çibuk, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Türkiye
CHP'den TOKİ kura çekilişlerine tepki: Birden fazla evi olanlara konut çıktı
CHP'den TOKİ kura çekilişlerine tepki: Birden fazla evi olanlara konut çıktı
KGM'ye personel alınacak! Sınav yok sadece KPSS puanı geçerli
KGM'ye personel alınacak! Sınav yok sadece KPSS puanı geçerli
'Casperlar’ operasyonu: 38 çocuk tutuklandı, 68 kişi hakkında kamu davası açıldı
'Casperlar’ operasyonu: 38 çocuk tutuklandı, 68 kişi hakkında kamu davası açıldı