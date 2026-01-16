Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı!

Kaza, Simav-Gediz kara yolunun Kalkan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Simav Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerini taşıyan N.A. yönetimindeki 43 ACM 133 plakalı servis minibüsü ile Ayten Çibuk idaresindeki 43 KH 618 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla ulaştı. Kazada minibüste bulunan 3 öğrenci, otomobil sürücüsü Ayten Çibuk ve otomobilde yolcu olarak bulunan oğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ANNE KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Ayten Çibuk, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.