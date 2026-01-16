Aydın'da işçi servisi devrildi. Sabah saatlerinde Sultanhisar ilçesinde işçileri taşıyan servisin devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

S.Y isimli sürücünün kullandığı 09 P 1762 plakalı fabrika işçilerini taşıyan minibüs, Aydın-Denizli kara yolu Yenipazar Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Fabrika işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi ile 16 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından yetkililere yapılan ihbarla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada servis şoförünün 15 işçinin yaralandığı öğrenildi. Yaralanan sürücü ve 15 fabrika işçisi ambulanslarla civardaki hastanelere götürüldü.