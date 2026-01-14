Oğlunun yanında öldürüldü! Maskeleri takıp pompalı tüfekle baskın yaptılar

Oğlunun yanında öldürüldü! Maskeleri takıp pompalı tüfekle baskın yaptılar
Diyarbakır’da yüzleri maskeli 2 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürülen Yasin Acun (49) cinayetinin arkasından kan davası çıktı. Acun, oğlunu kaydetmek için Kuran kursuna girdiğinde içeri gelen ve Acun’u pompalı tüfekle öldüren maskeli şahısların, 2024 yılında öldürülen Veysi Yalçın’ın kardeşleri olduğu öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi’nde, geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana gelen olayda Yasin Acun, oğlunu Kuran kursuna kaydetmeye gittiğinde içeri giren yüzleri maskeli M.E.Y. ve E.Y., pompalı tüfekle ateş etti. Şüpheliler, güvenlik görevlisi O.Ç.’yi de (34) silahla vurup yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Acun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı güvenlik görevlisi ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI!

Polis ekipleri, kaçan 2 şüpheliyi olayda kullandıkları değerlendirilen pompalı tüfekle yakaladı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yasin Acun’un cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı ve Kayapınar ilçesi kırsal Kaldırım Mahallesi’ne götürülerek toprağa verildi.

DEHŞET GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!

Yaşanan korkunç olay, Kuran kursunun güvenlik kamerasına anbean yansırken söz konusu görüntülerde, şüphelilerin pompalı tüfekle girdikleri binada birkaç kişinin paniğe kapıldığı anlar yer aldı. Aynı zamanda, Yasin Acun'un bulunduğu odaya yönelen şüphelilerden birine, Acun’un oğlunun pompalı tüfeği tutarak engel olmaya çalıştığı ifade edildi.

Şüphelinin, Acun'un oğlunu tekme atarak uzaklaştırdıktan sonra odaya yönlendiği, daha sonra ise ateş açıp kaçtıkları anlar da görüntülerde yer aldı.

CİNAYETİN ARDINDAN KAN DAVASI ÇIKTI!

Söz konusu cinayetin, 2024 yılında Kayapınar ilçesi kırsal Kaldırım Mahallesi’nde yaşanan ve Veysi Yalçın’ın hayatını kaybettiği ‘hayvan otlatma’ kavgasına dayandığı bildirilirken M.N.A. ile çıkan tartışmada Veysi Yalçın’ın silahla vurularak öldürüldüğü ifade edildi. Şüpheliler M.E.Y. ve E.Y.’nin Yalçın’ın kardeşleri olduğu ortaya çıktı.

