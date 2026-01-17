Odun toplamak için evden çıkmıştı: Ormanlık alanda ölü bulundu

Odun toplamak için evden çıkmıştı: Ormanlık alanda ölü bulundu
Yayınlanma:
Kütahya'nın Simav ilçesinde, evinden odun toplamak amacıyla ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 68 yaşındaki Halil Efe, ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yassıeynihan köyünde yaşayan Halil Efe, odun toplamak için sabah saatlerinde köy yakınlarındaki ormanlık alana gitti. Efe'nin akşam olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine endişelenen yakınları, kendi imkanlarıyla bölgede arama çalışması başlattı.

Yapılan aramalar sonucunda yaşlı adam, köyden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Taşköprü mevkisinde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu.

BAŞINDAKİ YARA İZLERİ OTOPSİYE SEVK ETTİRDİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Halil Efe'nin hayatını kaybettiği kesinleşti. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Efe’nin baş bölgesinde yaralanma olduğu saptandı.

Ölümün bir düşme sonucu mu yoksa başka bir nedenle mi gerçekleştiğinin belirlenmesi amacıyla cenaze, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

