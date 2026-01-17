Adana'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü!

Olay, bugün saat 15.20 sıralarında Özdemir Sabancı Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, R.K. idaresindeki 34 KFV 448 plakalı SUV tipi araç, Şaban Coşkun yönetimindeki 01 AIJ 702 plakalı üç tekerlekli motosikletle henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan Coşkun, yol kenarındaki refüje savruldu.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, ağır darbe alan Şaban Coşkun'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından SUV sürücüsü R.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Coşkun’un cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.