Mide ve bağırsaklarından 807 gram metamfetamin çıktı!

Yayınlanma:
Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde düzenlenen operasyonda, İran üzerinden Türkiye'ye mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyarak giren iki şüpheli yakalandı. Tomografi çekilen şüphelilerin vücudundan yaklaşık 807 gram metamfetamin çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatına yönelik yürüttükleri saha çalışmalarında, İran uyruklu iki kişinin uyuşturucu kuryeliği yapacağı bilgisine ulaştı. 14 Ocak’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin, dışarıdan yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Ancak uyuşturucuyu yutarak taşıdıklarından şüphelenen ekipler, şahısları hastaneye sevk etti.

diyarbakir-1.jpg

91 KAPSÜL METAMFETAMİN

Hastanede çekilen tomografi görüntülerinde, şüphelilerin mide ve bağırsak yollarında çok sayıda yabancı cisim tespit edildi. Tıbbi müdahale ve 3 gün süren gözetim sürecinin ardından şüphelilerin vücudundan 91 kapsül halinde toplam 807,15 gram metamfetamin çıkarıldı.

İstanbul'da karla karışık yağmur etkili oluyor!İstanbul'da karla karışık yağmur etkili oluyor!

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Hastaneden taburcu edildikten sonra emniyete götürülen ve buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu 2 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

diyarbakir.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Türkiye
Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu bu hafta İstanbul Emniyetini dinleyecek
Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu bu hafta İstanbul Emniyetini dinleyecek
Odun toplamak için evden çıkmıştı: Ormanlık alanda ölü bulundu
Odun toplamak için evden çıkmıştı: Ormanlık alanda ölü bulundu
Trafikte tartıştığı kişiyi bıçaklamıştı: Hakim karşısına çıkan sanıktan '112'yi aradım' savunması
Trafikte tartıştığı kişiyi bıçaklamıştı: Hakim karşısına çıkan sanıktan '112'yi aradım' savunması