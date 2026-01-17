Mide ve bağırsaklarından 807 gram metamfetamin çıktı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatına yönelik yürüttükleri saha çalışmalarında, İran uyruklu iki kişinin uyuşturucu kuryeliği yapacağı bilgisine ulaştı. 14 Ocak’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin, dışarıdan yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Ancak uyuşturucuyu yutarak taşıdıklarından şüphelenen ekipler, şahısları hastaneye sevk etti.

91 KAPSÜL METAMFETAMİN

Hastanede çekilen tomografi görüntülerinde, şüphelilerin mide ve bağırsak yollarında çok sayıda yabancı cisim tespit edildi. Tıbbi müdahale ve 3 gün süren gözetim sürecinin ardından şüphelilerin vücudundan 91 kapsül halinde toplam 807,15 gram metamfetamin çıkarıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Hastaneden taburcu edildikten sonra emniyete götürülen ve buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu 2 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.