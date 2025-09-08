O bölgeyi fırtına vurdu: Okulun çatısı uçtu

Yayınlanma:
Adana ve Osmaniye'de sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı uçtuğu belirtildi.

Adana ve Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi, bir okulun çatısı uçtu.

Her iki kentin de yüksek kesimlerindeki ilçelerde saat 15.00 sıralarında başlayan toz bulutunun ardından şiddetli rüzgar çıktı.

OKULUN ÇATISI UÇTU

Yaklaşık 10 dakika etkili olan şiddetli rüzgarda Kadirli ilçesindeki 7 Mart İlkokulu’nun çatısı uçtu. Öğrencilerin dağıldığı okulda çatıdan uçan parçalar, okul bahçesine düştü.

Etkili olan rüzgarın ardından yağmur başladı. Rüzgar ve yağmura hazırlıksızlık yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri rögarların tıkanmaması çalışma yürüttüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

