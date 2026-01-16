Nişan atılınca katliam yapmaya kalktı! Kadını ve 2 çocuğunu bıçakladı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesi Gazibeyli Mahallesi'nde, saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ali G. ile evine gittiği eski nişanlısı Ceylan U. arasında, iddiaya göre nişanın bozulması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ESKİ NİŞANLISI VE ÇOCUKLARINI YARALADI!

Meydana gelen kavgada, Ali G. isimli saldırgan, Ceylan U. ile kızları 13 yaşındaki Songül ve 9 yaşındaki Sıla D.'yi bıçakla yaraladı.

Çevrede bulunan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

SALDIRGAN POLİS TARAFINDAN YAKALANDI!

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalanırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.