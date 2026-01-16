Nişan atılınca katliam yapmaya kalktı! Kadını ve 2 çocuğunu bıçakladı

Nişan atılınca katliam yapmaya kalktı! Kadını ve 2 çocuğunu bıçakladı
Yayınlanma:
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Ali G., tartıştığı eski nişanlısı Ceylan U. ile kızları 13 yaşındaki Songül D. ve 9 yaşındaki Sıla D.'yi bıçakla yaraladı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesi Gazibeyli Mahallesi'nde, saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ali G. ile evine gittiği eski nişanlısı Ceylan U. arasında, iddiaya göre nişanın bozulması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ESKİ NİŞANLISI VE ÇOCUKLARINI YARALADI!

Meydana gelen kavgada, Ali G. isimli saldırgan, Ceylan U. ile kızları 13 yaşındaki Songül ve 9 yaşındaki Sıla D.'yi bıçakla yaraladı.

Kimliği belirlenen şüpheli aranıyor: Mardin’de kardeş olan iki kadın vurulmuş halde ölü bulunduKimliği belirlenen şüpheli aranıyor: Mardin’de kardeş olan iki kadın vurulmuş halde ölü bulundu

Çevrede bulunan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

eski-nisanlisi-ile-2-kizini-bicakla-yara-1118892-332075.jpg

SALDIRGAN POLİS TARAFINDAN YAKALANDI!

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalanırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

