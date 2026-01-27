'Nezaket ziyareti' fotoğrafı paylaşımı: 1 kişi tutuklandı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "fotoğrafın gizli çekilmesi" soruşturmasında İl Özel İdaresinde görevli bir personel tutuklandı.

Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan’ın yeni görevine atandıktan sonra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu'na gerçekleştirdiği "nezaket ziyareti" esnasında habersiz çekilen bir fotoğrafın bazı basın ve yayın organlarında yer alması üzerine Başsavcılık inceleme başlattı.

Söz konusu fotoğrafın İl Özel İdaresinde görevli büro personeli T.C.Ö. tarafından çekildiği tespit edildi.

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon: 2 kişi tutuklandı!

KURUM BİLGİSAYARINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ SİLDİ

Öte yandan T.C.Ö'nün, çalıştığı kurumun bilgi işlem bürosuna ait bilgisayardan yaklaşık bir aylık kamera kayıtlarını sildiği de ortaya çıktı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, T.C.Ö'nün evine operasyon gerçekleştirdi. Evde yapılan aramalarda 2 cep telefonu, 2 flaş bellek ile dizüstü bilgisayara el konuldu.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan T.C.Ö, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

T.C.Ö, "sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" ile "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi" suçlarından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.