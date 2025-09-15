Ne etiketi var ne ruhsatı! 5 ton ürün ele geçirildi

Ne etiketi var ne ruhsatı! 5 ton ürün ele geçirildi
Yayınlanma:
Ağrı'da ruhsatsız üretim yapan bir işletmede 5 ton 709 kilogram etiketsiz pekmez ele geçirildi. Denetim yapılan işletmeye adli yaptırım uygulandı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen bir işletmede yapılan denetimlerde, toplam 5 ton 709 kilogram etiketsiz pekmez ele geçirildi.

aa-20250915-39124092-39124091-agrida-5-ton-709-kilogram-etiketsiz-pekmez-ele-gecirildi.jpg

İŞLETMENİN YASAL İZİNLERİNİN BULUNMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Yetkiler tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu işletmenin gerekli yasal izinleri bulunmadığı ve hijyen koşullarına uygun üretim yapılmadığı belirtildi.

aa-20250915-39124092-39124090-agrida-5-ton-709-kilogram-etiketsiz-pekmez-ele-gecirildi.jpg

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ruhsatsız bir şekilde üretim yaptığı belirlenen bir işletmeye denetim yaptı. Denetimlerde üretilen ürünlerin gıda güvenilirliğine uygun olmadığı tespit edildi.

aa-20250915-39124092-39124089-agrida-5-ton-709-kilogram-etiketsiz-pekmez-ele-gecirildi.jpg

5 TON 709 KİLOGRAM PEKMEZE EL KONDU

Ekipler, söz konusu işletmeye idari yaptırımlar uygularken 5 ton 709 kilogram etiketsiz pekmeze de el koydu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türkiye
İzmir’de dehşet: Eşini vurup rehin aldı
İzmir’de dehşet: Eşini vurup rehin aldı
Otomobille çarpışan servis minibüsü devrildi
Otomobille çarpışan servis minibüsü devrildi