Ne etiketi var ne ruhsatı! 5 ton ürün ele geçirildi
Yayınlanma:
Ağrı'da ruhsatsız üretim yapan bir işletmede 5 ton 709 kilogram etiketsiz pekmez ele geçirildi. Denetim yapılan işletmeye adli yaptırım uygulandı.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen bir işletmede yapılan denetimlerde, toplam 5 ton 709 kilogram etiketsiz pekmez ele geçirildi.
İŞLETMENİN YASAL İZİNLERİNİN BULUNMADIĞI TESPİT EDİLDİ
Yetkiler tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu işletmenin gerekli yasal izinleri bulunmadığı ve hijyen koşullarına uygun üretim yapılmadığı belirtildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ruhsatsız bir şekilde üretim yaptığı belirlenen bir işletmeye denetim yaptı. Denetimlerde üretilen ürünlerin gıda güvenilirliğine uygun olmadığı tespit edildi.
5 TON 709 KİLOGRAM PEKMEZE EL KONDU
Ekipler, söz konusu işletmeye idari yaptırımlar uygularken 5 ton 709 kilogram etiketsiz pekmeze de el koydu.