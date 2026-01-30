Namaza giderken araba çarpan adam hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Ali Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ibadetini gerçekleştirmek üzere yola çıkan Arslan Uluçay’a, bulvar üzerinde seyir halinde olan C.B. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaşlı adam ağır yaralandı.

KALP MASAJI YETERLİ OLMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Uluçay, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede doktorların uzun süre uyguladığı kalp masajına ve tüm kurtarma çabalarına rağmen talihsiz adam yaşam mücadelesini kaybetti.

Erzurum'da 3'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede inceleme yaparak trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Otomobil sürücüsü C.B., olay yerinde gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.