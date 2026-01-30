Erzurum'da 3'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Erzurum'un Murat Ellik Bulvarı'nda, iddiaya göre evinin pencerelerini sildiği sırada çıktığı merdivende dengesini kaybederek üçüncü kattan zemine düşen 45 yaşındaki Ülkühan A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Murat Ellik Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, temizlik yapmak amacıyla pencere önüne merdiven koyan Ülkühan A., cam sildiği esnada dengesini kaybederek boşluğa düştü. Kadının düştüğünü gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde bulunan Ülkühan A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Hastanenin acil servisinde yoğun bakıma alınan kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği dairede ve bina çevresinde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

