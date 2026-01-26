Naci Görür rahatlatmıştı Osman Bektaş uykuları kaçırdı! 6 Şubat fayı enerji mi aktarıyor?

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, geçtiğimiz gün saat 19.13’te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 7.82 kilometre olarak açıkladı.

Son Dakika | AFAD duyurdu! Gaziantep'te deprem

Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken yapılan açıklamada, depremin yerin 2.3 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

OSMAN BEKTAŞ’TAN UYKULARI KAÇIRACAK AÇIKLAMA!

Nurdağı'nda meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş’tan korkutan bir açıklama geldi. Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem riskinin arttığını ifade ederek 3 bölgeye işaret etti.

“DEPREM TEHLİKESİNİ ARTIRMIŞTIR”

Bektaş, açıklamasında, “M7,7 depremini başlatan Pazarcık segmentinin, Ölü Deniz Fayı’na doğru gerçekleştirdiği statik ve dinamik stres transferi; Amik Ovası’nı, Hatay’ı ve Gaziantep–Nurdağı hattını yeniden yüklemiş, bu bölgelerin deprem tehlikesini artırmıştır.” ifadelerine yer verdi.

NACİ GÖRÜR “TEHLİKE YOK” DEMİŞTİ!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Tehlike yok" ifadesini kullanmıştı.

Depremin Ölüdeniz Fay Zonu üzerinde olduğunu söyleyen Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ataköy-Nurdağı (Gaziantep) merkezli, 4.0 büyüklüğünde sığ bir deprem meydana geldi. Deprem, Ölüdeniz Fay Zonu üzerinde kaydedildi. Bu sarsıntı, Şubat 2023 depremlerinin artçısı olarak da kabul edilebilir. Bölgenin enerjisi daha önce boşaltıldığı için büyük bir tehlike arz etmemektedir. Geçmiş olsun." sözlerini sarf etmişti.