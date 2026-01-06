Müteahhidi kaçıran Vali Yardımcısı'na 3 yıl sonra gelen soruşturma! 300 kişi ölmüştü

6 Şubat depremlerinde AKP’li Nurdağı Belediye Meclis üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Müteahhit Yunus Kaya’nın Gaziantep'te inşa ettiği binalarda yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti. Aynı zamanda Kaya'nın Nurdağı'nda inşaa ettiği yapıların tamamı da yıkıldı.

ERDOĞAN'A ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

Depremlerin meydana gelmesinden bir süre sonra yıkılan ilçe Nurdağı'na giden Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın önü bir vatandaş tarafından kesilmiş ve kendisine "Sayın Cumhurbaşkanım yaptığı konutların hepsi yerle bir oldu. En büyük darbeyi ilçemize Yunus Kaya vurdu. Bu kişi de şu an yakalanmadı" denilmişti.

Müteahhidi Kaçıran Bürokrat Çıktı!

BU ŞİKAYETİN ARDINDAN YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Yunus Kaya, 23 Şubat 2023 tarihinde yurtdışına kaçmaya çalışırken Mersin Erdemli’de yakalandı.

ŞİKAYETLERİN ARDINDAN VALİ YARDIMCISINA DA SORUŞTURMA AÇILDI

Depremlerde 300 kişinin ölümünden sorumlu tutulan müteahhit Yunus Kaya'nın kentten ayrılmasına yardım ettiği iddia edilen eski Nurdağı Kaymakamı ve daha sonra Kırıkkale Vali Yardımcılığı görevine atanan Seyfullah Ordueri hakkında, depremlerden yaklaşık üç yıl sonra soruşturma açıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Memur Suçları Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu bir Başsavcı Vekili, hala daha devam eden deprem davalarının görüldüğü mahkemelere bir yazı göndererek dosyaların birer örneğini talep etti.