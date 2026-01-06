Müteahhidi kaçıran Vali Yardımcısı'na 3 yıl sonra gelen soruşturma! 300 kişi ölmüştü

Müteahhidi kaçıran Vali Yardımcısı'na 3 yıl sonra gelen soruşturma! 300 kişi ölmüştü
Yayınlanma:
6 Şubat depremlerinde Gaziantep Nurdağı'nda yaptığı yapıların tamamı yıkılan AKP'li müteahhit Yunus Kaya, Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri tarafından kaçırılmıştı. 300 kişinin ölümüne neden olan yapılan müteahhidini kaçıran Vali Yardımcısı'na 3 yıl sonra soruşturma açıldı.

6 Şubat depremlerinde AKP’li Nurdağı Belediye Meclis üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Müteahhit Yunus Kaya’nın Gaziantep'te inşa ettiği binalarda yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti. Aynı zamanda Kaya'nın Nurdağı'nda inşaa ettiği yapıların tamamı da yıkıldı.

555.png

ERDOĞAN'A ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

Depremlerin meydana gelmesinden bir süre sonra yıkılan ilçe Nurdağı'na giden Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın önü bir vatandaş tarafından kesilmiş ve kendisine "Sayın Cumhurbaşkanım yaptığı konutların hepsi yerle bir oldu. En büyük darbeyi ilçemize Yunus Kaya vurdu. Bu kişi de şu an yakalanmadı" denilmişti.

Müteahhidi Kaçıran Bürokrat Çıktı!Müteahhidi Kaçıran Bürokrat Çıktı!

BU ŞİKAYETİN ARDINDAN YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Yunus Kaya, 23 Şubat 2023 tarihinde yurtdışına kaçmaya çalışırken Mersin Erdemli’de yakalandı.

1-1.jpg

ŞİKAYETLERİN ARDINDAN VALİ YARDIMCISINA DA SORUŞTURMA AÇILDI

Depremlerde 300 kişinin ölümünden sorumlu tutulan müteahhit Yunus Kaya'nın kentten ayrılmasına yardım ettiği iddia edilen eski Nurdağı Kaymakamı ve daha sonra Kırıkkale Vali Yardımcılığı görevine atanan Seyfullah Ordueri hakkında, depremlerden yaklaşık üç yıl sonra soruşturma açıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Memur Suçları Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu bir Başsavcı Vekili, hala daha devam eden deprem davalarının görüldüğü mahkemelere bir yazı göndererek dosyaların birer örneğini talep etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
İstanbul'a lapa lapa kar yağışını bilenler açıkladı: Bugün başlayacak adım adım beyaza bürünecek
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Türkiye
Proton Apartmanı davasında kamu görevlileri için ek bilirkişi kararı
Proton Apartmanı davasında kamu görevlileri için ek bilirkişi kararı
Firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı!
Firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı!
Darbeler, petrol ve hukuk maskesi: Emperyalizm dün de bugün de aynı
Darbeler, petrol ve hukuk maskesi: Emperyalizm dün de bugün de aynı