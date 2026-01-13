Murat Çalık ameliyata alındı!

Yayınlanma:
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevinde tedavi gördüğü sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Çalık, ameliyata alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık sorunları cezaevinde ilerleme gösterdi.

Hastaneye kaldırılan Murat Çalık'tan ilk görüntülerHastaneye kaldırılan Murat Çalık'tan ilk görüntüler

Adli Tıp, Murat Çalık için bir kez daha ‘cezaevinde kalabilir’ dedi: Düzenli kontroller sürüyormuş!Adli Tıp, Murat Çalık için bir kez daha ‘cezaevinde kalabilir’ dedi: Düzenli kontroller sürüyormuş!

Daha önce lenfoma tedavisi gören Çalık, durumunun ağırlaşması üzerine dün hastaneye sevk edildi. Bugün ise boyun bölgesinde tespit edilen kitlenin çıkarılması amacıyla ameliyata alındı.

"UZAKTAN GÖRDÜM ONU, MELEKLERE EMANET ETTİM"

Murat Çalık'ın annesi Gülseren Çalık, Sözcü'ye konuştu. Anne Çalık, "Uzaktan gördüm onu. Meleklere emanet ettim onu, ne diyeyim başka konuşacak halim yok. Sağ salim çıkmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

