İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık sorunları cezaevinde ilerleme gösterdi.

Daha önce lenfoma tedavisi gören Çalık, durumunun ağırlaşması üzerine dün hastaneye sevk edildi. Bugün ise boyun bölgesinde tespit edilen kitlenin çıkarılması amacıyla ameliyata alındı.

"UZAKTAN GÖRDÜM ONU, MELEKLERE EMANET ETTİM"

Murat Çalık'ın annesi Gülseren Çalık, Sözcü'ye konuştu. Anne Çalık, "Uzaktan gördüm onu. Meleklere emanet ettim onu, ne diyeyim başka konuşacak halim yok. Sağ salim çıkmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.