Muhittin Böcek hastaneye sevk edildi!

Muhittin Böcek hastaneye sevk edildi!
Yayınlanma:
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in rahatsızlanması üzerine hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Hastanede kontrolleri tamamlanan Böcek, taburcu edilerek tekrar cezaevine götürüldü.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in akşam saatlerinde rahatsızlandığı öğrenildi.

Muhittin Böcek, rahatsızlanması üzerine çok sayıda jandarma eşliğinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil servise sevk edildi.

BAŞ KISMINDA UYUŞMA ŞİKAYETİ

Böcek'in, baş kısmında uyuşma şikayeti ile tetkiklerin yapılması amacıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği öğrenildi.

Muhittin Böcek'in doktor kontrolünün ardından tomografisi ve MR'ı çekildi.

TEKRAR CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Böcek, yaklaşık 2,5 saat hastanede kaldı. Kontrollerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Böcek, tekrar cezaevine götürüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Türkiye
Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem!
Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem!
Virajda feci çarpışma: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Virajda feci çarpışma: 4 kişi hastaneye kaldırıldı