Muhittin Böcek hastaneye sevk edildi!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in akşam saatlerinde rahatsızlandığı öğrenildi.

Muhittin Böcek, rahatsızlanması üzerine çok sayıda jandarma eşliğinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil servise sevk edildi.

BAŞ KISMINDA UYUŞMA ŞİKAYETİ

Böcek'in, baş kısmında uyuşma şikayeti ile tetkiklerin yapılması amacıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği öğrenildi.

Muhittin Böcek'in doktor kontrolünün ardından tomografisi ve MR'ı çekildi.

TEKRAR CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Böcek, yaklaşık 2,5 saat hastanede kaldı. Kontrollerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Böcek, tekrar cezaevine götürüldü.