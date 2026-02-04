'Beni bırak' çığlıkları arasında katledilmişti! Boşanma aşamasındaki katil eş tutuklandı

Muğla Milas'ta İsmetpaşa Mahallesi’nde, yaşanan olayda, Bodrum'da bir markette çalışan 3 çocuk annesi Özlem Arslan, evden çıkıp işe giderken boşanma aşamasında olduğu eşinin bıçaklı saldırısına uğramış ve boynuna ve karnına aldığı birden fazla bıçak darbesi nedeniyle yaşamını yitirmişti. Saldırgan tarafından defalarca bıçaklanan genç kadının “Bırak beni” diyerek yardım istediği görüldü.

Muğla’nın Milas ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bir kadının hunharca katledilmesi, hepimizin vicdanında ağır bir yara açmıştır.



Bu cinayet; bir kadının, bir annenin yaşam hakkına yönelmiş alçakça bir saldırıdır, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur.



ADALET BAKANI DUYURDU: ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç korkunç cinayete ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"Muğla’nın Milas ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bir kadının hunharca katledilmesi, hepimizin vicdanında ağır bir yara açmıştır" diyen Tunç'un paylaşımında şu ifadelere yer verildi: