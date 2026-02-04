'Beni bırak' çığlıkları arasında katledilmişti! Boşanma aşamasındaki katil eş tutuklandı

Yayınlanma:
Muğla’nın Milas ilçesinde Nihat Arslan, işe gitmek için evden çıkan boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Arslan'ı bıçaklayarak öldürdü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Muğla Milas'ta İsmetpaşa Mahallesi’nde, yaşanan olayda, Bodrum'da bir markette çalışan 3 çocuk annesi Özlem Arslan, evden çıkıp işe giderken boşanma aşamasında olduğu eşinin bıçaklı saldırısına uğramış ve boynuna ve karnına aldığı birden fazla bıçak darbesi nedeniyle yaşamını yitirmişti. Saldırgan tarafından defalarca bıçaklanan genç kadının “Bırak beni” diyerek yardım istediği görüldü.

ADALET BAKANI DUYURDU: ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç korkunç cinayete ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"Muğla’nın Milas ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bir kadının hunharca katledilmesi, hepimizin vicdanında ağır bir yara açmıştır" diyen Tunç'un paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bu cinayet; bir kadının, bir annenin yaşam hakkına yönelmiş alçakça bir saldırıdır, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi yoktur. Hiçbir gerekçe, hiçbir mazeret, hiçbir söz bu vahşeti hafifletemez, normalleştiremez. Bir kadına el kaldıran, tehdit eden, şiddet uygulayan, hayatına kasteden kim olursa olsun, hangi gerekçeyi ileri sürerse sürsün; hukuk önünde en ağır şekilde hesap verecek, adaletin pençesinden kaçamayacaktır. Hepimizi derin bir acıya sevk eden menfur olayla ilgili Milas Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şahıs yakalanmış ve tutuklanmıştır. Çocukları annesiz bırakan bu karanlık zihniyete, hukuk düzenimizde asla yer yoktur. Yaptığımız düzenlemelerle kadına yönelik kasten öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır ve kadına yönelik şiddet tutuklama sebebidir. Bu vahşeti gerçekleştiren şahıs, yargı önünde en ağır yaptırımla karşılaşacaktır. Fail için hiçbir kaçış yoktur. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kimsenin şüphesi olmasın! Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında Devletimiz vardır, Adalet vardır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

