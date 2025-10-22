Muğla sabah sallandı: Prof. Dr. Osman Bektaş strese sokan açıklamayı yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıkladığı verilere göre Muğla'nın Ortaca ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05.45'te meydana gelen deprem yerin 34.46 kilometre derininde gerçekleşti.

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 4.8 OLARAK DUYURDU!

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre depremin büyüklüğü 4.8 olarak ölçüldü. Saat 05.45'te meydana gelen deprem yerin 30.9 kilometre derininde gerçekleşti.

Muğla'da deprem!

PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ STRESİN ISPARTA İSTİKAMETİNE DEVAM ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sabahın erken saatlerinde deprem olmasının ardından Prof. Dr. Osman Bektaş Isparta için strese sokan bir açıklama yaptı.

Bektaş, Uşak deprem kümesinin sağladığı statik ve viskoelastik stres transferinin önemli bir risk oluşturduğunu belirtti. Stresin Girit-Rodos Levha Sınırından Muğla- Isparta yönüne doğru ilerlediğini söyleyen Bektaş, Uşak deprem kümesini işaret etti.

Prof. Dr. Osman Bektaş'ın açıklaması şu şekilde:

4,5 MUĞLA DEPREMİ



Girit-Rodos Levha Sınırından Muğla- Isparta istikametine stres transferi devam ediyor.



Etkilenen Fay Blokları: Muğla, Aydın-İzmir, Uşak ve Kütahya Blokları.



Ek olarak: Uşak Deprem Kümesinin sağladığı statik ve viskoelastik stres transferi önemli bir risk. https://t.co/pCHl3s6ztQ pic.twitter.com/gkSRPZoEvb — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) October 22, 2025

