MSB: Rütbesi ne olursa olsun gereği yapıldı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerinde 23 milyon 578 bin TL kamu zararı oluştuğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kanun, hukuk dışına çıkanlara rütbesi ne olursa olsun gereği yapılmıştır, bundan sonra da yapılmaya devam edilecektir" denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerinde 23 milyon 578 bin TL kamu zararı oluştuğu iddiasıyla 21 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 5'i, "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısında, son günlerdeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Başsavcılık tarafından yapılan gözaltı işleminin en başından beri Bakanlığın takibi ve bilgisi kapsamda gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Kanun, hukuk dışına çıkanlara rütbesi ne olursa olsun gereği yapılmıştır, bundan sonra da yapılmaya devam edilecektir. Bahse konu soruşturmaya ilişkin, tahkikat ve tespitler ile bunları müteakip MSB Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilen inceleme neticesinde hazırlanan rapor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildi, idari soruşturmaya ilaveten adli soruşturma başlatılması sağlandı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

