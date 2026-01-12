Son dakika... Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın yolcu ihalelerine operasyon! 6 asker gözaltına alındı

Yayınlanma:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın yolcu ihalelerine fesat karıştrırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 6'sı asker toplam 20 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine harekete geçti.

Başsavcılık talimatıyla düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerinde yaklaşık 23 milyon 578 bin TL kamu zararı oluştuğu iddiasıyla operasyon düzenlendi.

2019-2024 yılları arasında yapılan 18 ihale operasyon kapsamında incelemeye alındı. İncelemelerin ardından edimin ifasına fesat karıştırma ve rüşvet suçlamasıyla 6’sı asker 14’ü sivil olmak üzere 20 şüpheli gözaltına alındı.

EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇU NEDİR?

Edimin ifasına fesat karıştırma suçu, ihale kararının kesinleşmesinden sonra ihaleyi kazanan gerçek veya tüzel kişinin idareyle sözleşme imzalaması ile birlikte edimin ifası sürecinde edimin hiç veya gereği gibi ifa edilmeyerek kamunun zarara uğratılması ile oluşur (TCK m.236).

Kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bunların iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler ya da kooperatiflere karşı taahhüt altına girilen edimin ifasına fesat karıştıran kişi, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

