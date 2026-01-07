Motosikletli kadına çarptı: İnip kendi aracını kontrol etti
Bursa’da bir kişi kullandığı hafif ticari araç ile motosiklete çarptı. Sürücü yaralıya yardım etmek yerine aracını kontrol etti. O anlar kameraya yansıdı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari aracıyla motosiklete çarpan sürücünün tavrı dikkat çekti.
29 Aralık sabahı saat 08.00 civarında Geçit Mahallesi Mudanya Yolu’nda yaşanan olayda, sinyal vermeden şerit değiştiren hafif ticari araç, sol şeritte ilerleyen bir motosiklete çarptı.
YARDIM ETMEK YERİNE ARACINI KONTROL ETTİ
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, metro hattı duvarına çarptıktan sonra düşerek arabanın arka tekerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazanın ardından sürücü araçtan inip yaralıya yardım etmek yerine aracını kontrol etti. O anlar, yoldaki başka bir aracın kamerasına yansıdı.