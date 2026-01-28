Motosikletiyle tek teker yapan sürücüye ceza yağdı: Ehliyetine el konuldu
Muğla’nın Fethiye ilçesinde motosikletle tek teker üzerinde seyrederek trafiği tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine el konuldu.
Sürücüye ayrıca 3 bin 965 TL idari para cezası kesildi.
DENETİM YAPAN POLİSLERİN KONTROLÜNE TAKILDI
Olay Fethiye Cahit Gündüz Caddesi üzerinde meydana geldi.
Söz konusu caddede denetim yapan polis ekipleri, motosikletinin önünü kaldırarak tek teker üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü U.A.A.'yı durdurdu.
Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren U.A.A. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 179/2 maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.
PARA CEZASI UYGULANDI
Ayrıca sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun 66 ve 73/A maddeleri uyarınca 3 bin 965 TL idari para cezası kesildi.
EHLİYETİNE EL KONULDU
Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde U.A.A.'nın ceza puanını doldurduğu tespit edildi.
Ceza puanını doldurması nedeniyle sürücünün ehliyetine el konuldu.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)