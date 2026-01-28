Motosikletiyle tek teker yapan sürücüye ceza yağdı: Ehliyetine el konuldu

Motosikletiyle tek teker yapan sürücüye ceza yağdı: Ehliyetine el konuldu
Yayınlanma:
Muğla'da motosikletle tek teker üzerinde seyreden sürücüye 3 bin 965 TL idari para cezası kesildi. Ceza puanını doldurduğu belirlenen sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde motosikletle tek teker üzerinde seyrederek trafiği tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine el konuldu.

Sürücüye ayrıca 3 bin 965 TL idari para cezası kesildi.

muglada-motosikletiyle-tek-teker-uzerin-1137626-337747.jpg

DENETİM YAPAN POLİSLERİN KONTROLÜNE TAKILDI

Olay Fethiye Cahit Gündüz Caddesi üzerinde meydana geldi.

Söz konusu caddede denetim yapan polis ekipleri, motosikletinin önünü kaldırarak tek teker üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü U.A.A.'yı durdurdu.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren U.A.A. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 179/2 maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.

yeni-proje-2026-01-28t003744-591.jpg

PARA CEZASI UYGULANDI

Ayrıca sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun 66 ve 73/A maddeleri uyarınca 3 bin 965 TL idari para cezası kesildi.

Akrobatik motosiklet şovu pahalıya patladı: Sürücüye ceza!Akrobatik motosiklet şovu pahalıya patladı: Sürücüye ceza!

EHLİYETİNE EL KONULDU

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde U.A.A.'nın ceza puanını doldurduğu tespit edildi.

Ceza puanını doldurması nedeniyle sürücünün ehliyetine el konuldu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
Türkiye
Sokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasında olduğu 7 çocuğunun annesini vahşice katletti
Sokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasında olduğu 7 çocuğunun annesini vahşice katletti
Bursa'da korkutan bina yangını: Çatısı alev aldı
Bursa'da korkutan bina yangını: Çatısı alev aldı