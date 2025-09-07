Motorsikletle otomobil çarpıştı: Sürücü yaralandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şeyhsinan Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde, otogar yakınlarında gerçekleşti. Emirhan O. yönetimindeki 22 AEK 867 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Esma A. idaresindeki 59 AJH 926 plakalı otomobile arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ YERE SAVRULDU

https://cdn.halktv.com.tr/media/2025/09/tekirdag-otomobille-carpisan-motosikle-902088-267961.mp4

Çarpmanın etkisiyle motosikletinden savrulan Emirhan O., yol kenarına düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Emirhan O., tedavi altına alındı. Kaza sırasında otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

