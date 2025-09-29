Moldovalı işçi dövülerek öldürülmüştü: DİSK valiliğin kapısına dayandı!

Moldovalı işçi dövülerek öldürülmüştü: DİSK valiliğin kapısına dayandı!
Yayınlanma:
DİSK, dövülerek öldürülen Moldovalı işçi Nicolai Palamarcıuc için İstanbul Valiliği önünde açıklama yaptı. Yaşananlara tepki gösteren DİSK Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, kayıt dışı göçmen işçiliğe vurgu yaptı.

İstanbul Başakşehir’de çalıştığı işyerinin patronu ve yakınları tarafından geçen salı günü dövülerek öldürülen Moldovalı Nicolai Palamarcıuc için Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İstanbul Bölge Temsilciliği, İstanbul Valiliği önünde basın açıklaması yaptı. Eylemde, “Çalışırken ölmek istemiyoruz” ve “Kaza, kader değil, bu bir cinayet” sloganları atıldı.

DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu'nun yaptığı basın açıklamasında kayıt dışı göçmen işçiliğe dikkat çekildi.

Alanya'da iş cinayeti: Devrilen forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdiAlanya'da iş cinayeti: Devrilen forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Beyoğlu'ndaki taksici cinayetinde yeni gelişmeBeyoğlu'ndaki taksici cinayetinde yeni gelişme

Aslanoğlu'nun açıklamasında, “Bu durum yalnızca emekçilerin can güvenliğini değil, aynı zamanda ülkemizin vergi ve sosyal güvenlik sistemini de tehdit etmektedir. Kayıt dışı ve kaçak çalışmanın pek çok kamu kurumunun yetki alanına girmesine rağmen her geçen gün yaygınlaşması büyük bir kaygı kaynağıdır. Türkiye’den çok sayıda yurttaşımız Avrupa ülkelerinde sosyal güvenlik şemsiyesi altında yasal güvencelerle çalışıp emekli olabilirken ülkemizde hem yurttaşlarımızın hem de göçmen işçilerin kayıt dışı çalıştırılması kabul edilemez bir durumdur.

Valiliğinizin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İş Teftiş Kurulu, İŞKUR ve SGK, İçişleri Bakanlığı’na bağlı emniyet ve jandarma teşkilatları, Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimleri, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, belediye başkanlıklarının yetkili birimleri ve diğer ilgili kurumlarını koordinasyon içinde ve ivedilikle harekete geçirmesini talep ediyoruz" denildi.

"KAÇAK İSTİHDAM ÖNLENSİN"


İl Göç İdaresi Müdürlüğünün, yabancı uyruklu işçilerin yasal statülerinin korunması, kayıt dışı ve kaçak istihdamın önlenmesi, göçmen işçilerin barınma ve çalışma haklarının insan onuruna yakışır koşullarda sağlanması gerektiğini belirten Aslanoğlu, "Bu çerçevede yalnızca denetimlerin artırılması değil, aynı zamanda yürütülen çalışmalar hakkında düzenli ve kamuoyuna açık raporlama yapılması da önem arz etmektedir. Cinayetlere dahi zemin hazırlayan bu karanlık alanın aydınlatılması, tüm çalışanların can güvenliği ve temel haklarının korunması için gerekli adımların atılması zorunludur” ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

