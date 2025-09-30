MİT Başkanı Kalın bir kere daha komisyon yolcusu!

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla örgütün silah bırakma ve kendini feshetme kararı almasıyla süreçte en kritik eşik geride bırakıldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin TBMM Genel Kurulu’nda DEM Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle tokalaşmasıyla başlayan yeni çözüm süreci, iktidar kanadının ifadesiyle “Terörsüz Türkiye” girişimi, bir yılı geride bırakmak üzere.

Bundan sonraki adım için gözler yasal düzenlemeleri yapacak Meclis’e çevrildi. Sürecin toplumsallaştırılması ve yasal altyapısını oluşturmak için TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmalarının ilk aşaması olan farklı toplum kesimlerini dinleme sürecini tamamlamış değil.

Şimdiye dek 12 toplantıda 91 kişiyi dinleyen komisyona başkanlık eden Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un verdiği bilgiye göre bu süreç biraz daha sürebilir.

İKTİDARIN ENDİŞESİ NE?

İktidar cephesinde öne çıkan iki kaygıdan ilki, Suriye’deki gelişmelerin seyri. İkinci kaygı, silah bırakmaya ilişkin sahadaki durumun net olarak bilinmemesi.

İktidar kanadı, 11 Temmuz’daki sembolik silah yakma töreninin ardından sahadaki gelişmeler netleşmeden yasal düzenleme yapılmasının riskli olacağı görüşünde. Örgütün silah bırakma sürecinde duraksama olduğu da bazı parti yöneticileri tarafından ifade ediliyor.

Komisyonun başkanlığını da yürüten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da 26 Eylül Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, yasal düzenleme için "pedal çevirme" metaforunu kullandı.

"Yani iki ayağın birlikte hareket etmesi. TBMM'nin bunları yapması birkaç gün içinde tamamlanabilir. Ama pedalın diğer ayağının da çalışması gerekir. İmralıdan 'örgütü feshediyoruz' açıklamasıyla o ayağının yerine getirildiğinin ortaya koyulması lazım. Yoksa sadece Meclis'e bir takım görevler verilmesi doğru olmaz kanaatindeyim" sözleriyle bu kaygıları dile getirdi.

Sahadaki son gelişmelerin değerlendirilmesi için MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın yeniden komisyona çağrılması gündemde. İlk kez 8 Ağustos’ta kapalı oturumda komisyona bilgi veren Kalın’ın, dinlemelerin sonuna doğru komisyonu ikinci kez bilgilendirmesi bekleniyor.

Kalın’ın sahadaki son duruma ilişkin bilgi vermesinin ardından yasal düzenlemeler için adım atılabileceği ifade ediliyor.

DEM PARTİ’NİN MASADAKİ TALEPLERİ

DEM Parti, yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyor. Meclis açılmadan yasa önerilerinin çerçevesi üzerinde tartışmaların yapılıp Meclis’e sunulmasını hedefleyen DEM Parti’de, sürecin ‘tıkanma’ ve ‘yavaşlama’ riski taşıdığı kaygısı dile getiriliyor.

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Süreç durdu mu, yavaşladı mı, riskli bir döneme mi girdi?" sorularıyla karşılaştıklarını belirterek, kamuoyunun pozitif çağrışımlar içeren gelişmeleri görmediği için bu soruyu yönelttiğini söyledi.

Bu soruların ardında "inançsızlık, güvensizlik" yattığına işaret eden Doğan, komisyondaki beklentinin daha hızlı çalışma ve yasal düzenleme için hızla çalışma başlatılması olduğunu da vurguladı.

DEM Parti, ikinci beklentisi olarak 4-5 komisyon üyesinin PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret ederek görüşlerini almasını istiyor. Parti üyeleri bu taleplerini ortak bir açıklamayla bir kez daha ifade etti.