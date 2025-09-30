MİT Başkanı Kalın bir kere daha komisyon yolcusu!

MİT Başkanı Kalın bir kere daha komisyon yolcusu!
Yayınlanma:
PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla örgütün silah bırakma ve kendini feshetme kararı, sürecin en kritik eşiklerinden birinin aşılmasını sağladı. Sahadaki son gelişmelere ilişkin olarak, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın komisyona bir kez daha davet edilmesi planlanıyor.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla örgütün silah bırakma ve kendini feshetme kararı almasıyla süreçte en kritik eşik geride bırakıldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin TBMM Genel Kurulu’nda DEM Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle tokalaşmasıyla başlayan yeni çözüm süreci, iktidar kanadının ifadesiyle “Terörsüz Türkiye” girişimi, bir yılı geride bırakmak üzere.

Bundan sonraki adım için gözler yasal düzenlemeleri yapacak Meclis’e çevrildi. Sürecin toplumsallaştırılması ve yasal altyapısını oluşturmak için TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmalarının ilk aşaması olan farklı toplum kesimlerini dinleme sürecini tamamlamış değil.

Bakan Güler Abdullah Öcalan'ın çağrısını hatırlattı: PKK ve tüm iltisaklı gruplar silahlarını teslim etmeliBakan Güler Abdullah Öcalan'ın çağrısını hatırlattı: PKK ve tüm iltisaklı gruplar silahlarını teslim etmeli

Şimdiye dek 12 toplantıda 91 kişiyi dinleyen komisyona başkanlık eden Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un verdiği bilgiye göre bu süreç biraz daha sürebilir.

Son dakika | Avukatlarından PKK lideri Öcalan'a ziyaretSon dakika | Avukatlarından PKK lideri Öcalan'a ziyaret

İKTİDARIN ENDİŞESİ NE?

İktidar cephesinde öne çıkan iki kaygıdan ilki, Suriye’deki gelişmelerin seyri. İkinci kaygı, silah bırakmaya ilişkin sahadaki durumun net olarak bilinmemesi.

İktidar kanadı, 11 Temmuz’daki sembolik silah yakma töreninin ardından sahadaki gelişmeler netleşmeden yasal düzenleme yapılmasının riskli olacağı görüşünde. Örgütün silah bırakma sürecinde duraksama olduğu da bazı parti yöneticileri tarafından ifade ediliyor.

Komisyonun başkanlığını da yürüten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da 26 Eylül Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, yasal düzenleme için "pedal çevirme" metaforunu kullandı.

"Yani iki ayağın birlikte hareket etmesi. TBMM'nin bunları yapması birkaç gün içinde tamamlanabilir. Ama pedalın diğer ayağının da çalışması gerekir. İmralıdan 'örgütü feshediyoruz' açıklamasıyla o ayağının yerine getirildiğinin ortaya koyulması lazım. Yoksa sadece Meclis'e bir takım görevler verilmesi doğru olmaz kanaatindeyim" sözleriyle bu kaygıları dile getirdi.

MİT BAŞKANI KALIN BİR KERE DAHA KOMİSYON YOLCUSU!

Sahadaki son gelişmelerin değerlendirilmesi için MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın yeniden komisyona çağrılması gündemde. İlk kez 8 Ağustos’ta kapalı oturumda komisyona bilgi veren Kalın’ın, dinlemelerin sonuna doğru komisyonu ikinci kez bilgilendirmesi bekleniyor.

Kalın’ın sahadaki son duruma ilişkin bilgi vermesinin ardından yasal düzenlemeler için adım atılabileceği ifade ediliyor.

DEM PARTİ’NİN MASADAKİ TALEPLERİ

DEM Parti, yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyor. Meclis açılmadan yasa önerilerinin çerçevesi üzerinde tartışmaların yapılıp Meclis’e sunulmasını hedefleyen DEM Parti’de, sürecin ‘tıkanma’ ve ‘yavaşlama’ riski taşıdığı kaygısı dile getiriliyor.

İktidar medyası DEM Parti'yi süreçte bozgunculukla suçladı! Öcalan kriziİktidar medyası DEM Parti'yi süreçte bozgunculukla suçladı! Öcalan krizi

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Süreç durdu mu, yavaşladı mı, riskli bir döneme mi girdi?" sorularıyla karşılaştıklarını belirterek, kamuoyunun pozitif çağrışımlar içeren gelişmeleri görmediği için bu soruyu yönelttiğini söyledi.

Bu soruların ardında "inançsızlık, güvensizlik" yattığına işaret eden Doğan, komisyondaki beklentinin daha hızlı çalışma ve yasal düzenleme için hızla çalışma başlatılması olduğunu da vurguladı.

DEM Parti, ikinci beklentisi olarak 4-5 komisyon üyesinin PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret ederek görüşlerini almasını istiyor. Parti üyeleri bu taleplerini ortak bir açıklamayla bir kez daha ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Türkiye
Gazeteci Elif Akgül'ün davasında ilk duruşma görüldü
Gazeteci Elif Akgül'ün davasında ilk duruşma görüldü
Meteoroloji uzmanı "Umarım bu kez tutmaz ama" dedi: İlçe ilçe sayarak kapıdaki felaketi açıkladı!
Meteoroloji uzmanı "Umarım bu kez tutmaz ama" dedi: İlçe ilçe sayarak kapıdaki felaketi açıkladı!
Çalınan telefonu başına 650 bin liralık dert açtı! Emekli maaşıyla hırsızların borcunu ödüyor
Çalınan telefonu başına 650 bin liralık dert açtı! Emekli maaşıyla hırsızların borcunu ödüyor