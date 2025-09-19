Bakan Güler Abdullah Öcalan'ın çağrısını hatırlattı: PKK ve tüm iltisaklı gruplar silahlarını teslim etmeli

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla MSB Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen törene katılarak, güvenlik ve terörle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, konuşmasında Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısını yeniden anımsatarak, PKK ve iltisaklı tüm gruplara yönelik çağrı yaptı.

Bakan Güler şu ifadeleri kullandı:

“PKK ve iltisaklı tüm gruplar, yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli; başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir.”

Güler, terör örgütlerinin bölgedeki farklı isimler altında kök salmasına müsaade edilmeyeceğini vurgulayarak, “Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, farklı adlar altında faaliyet yürütmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Konuşmasında sürecin yönetilişi ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yürütülen bu tarihi süreç, kardeşliğimizi pekiştirme, milletimizi güvenli ve müreffeh yarınlara ulaştırma kararlılığının da en açık göstergesidir. Bunun için de PKK ve iltisaklı tüm gruplar, yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir. Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, farklı adlar altında faaliyet yürütmesine asla izin vermeyeceğiz.

Şu hususu özellikle belirtmek isterim ki bu süreçte atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna, asaletine ve verdikleri emeklere de zarar vermeyecektir. Şundan gönül rahatlığıyla emin olunuz ki bu yolda hiçbir taviz ve pazarlık yoktur, olmamıştır ve olmayacaktır. Milletimizin birliğini, kardeşliğini ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adım atılmamıştır, bundan sonra da atılmayacaktır. Türkiye, asırlara uzanan derin ve köklü devlet aklı ve milli tarih şuurundan ilham alarak en kapsamlı planlamayla süreci yönetmektedir. Artık evlatlarımızı yitirmediğimiz, kanın ve gözyaşının sona erdiği, çocuklarımızın sadece barış ve kardeşlik ortamında büyüdüğü bir geleceği inşa etmeye çalışıyoruz. Bu tarihi yolculukta aziz şehitlerimizin büyük mirasını yaşatmak, siz gazilerimize minnettarlığımızı ifade etmek ve çok kıymetli ailelerini her zaman baş tacı etmek en temel görevimizdir."