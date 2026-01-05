Mirası duyan 'Arap Süleyman'ın torunuyum' diye mahkemeye koşuyor! Gerçek mirasçı trilyoner olacak

Antalya'da milyarlarca dolar değerinde, Arap Süleyman, Hacı Bekirzade Mehmet Ağa ve Hazine adına tescil edilen arazilere ilişkin 67 yıllık davada, sahte mirasçı sorunu yaşanıyor.

"AİLESİNDE 'SÜLEYMAN' İSMİ BULAN GELİYOR"

Hacı Bekirzade Mehmet Ağa ve Arap Süleyman'ın bazı mirasçıları adına 20 yılı aşkındır davayı takip eden Avukat Necati Yılmaz, dosyada yüzlerce insan olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bunlar 'Arap Süleyman'ın mirasçısıyız' diyorlar ama nasıl mirasçı oldukları hakkında en ufak fikirleri yok. Ailesinde 'Süleyman' ismi bulan geliyor bu dosyaya. Mahkemelerin de hatası var. Hiç incelemeden, buna ilişkin usul prosedürlerini yerine getirmeden, bu taleplerle ilgili asli müdahale taleplerinin kabulüne karar vermişler. Bir sürü insan asli olarak müdahil görünüyor dosyada ama gerçekte nasıl mirasçı olduklarını bile bilmiyorlar."

"ÇEŞİTLİ İNSANLAR BUNDAN YARARLANMAYA ÇALIŞIYOR"

Davada son olarak Hacı Bekirzade Mehmet Ağa mirasçısı olduğunu iddia eden kişinin talebinin reddedildiğini belirten Necati Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında davada henüz taraf değil. Yani onun müdahale talebiyle ilgili bir karar verilmeden, yani 'taraf' sıfatı kazanmadan talepte bulunması söz konusu değil. Mahkeme sehven böyle bir karar vermiş. Yani karar verilmesine yer olmamasına, herhangi bir karar vermesine gerek olmamasına rağmen reddine karar vermiş. Onlar da bunu kullanmışlar ve dosya tekrar Bölge Adliye Mahkemesi'nde. Halbuki Bölge Adliye Mahkemesi 3 ay önce zaten bir karar vermiş. Aynı kararı bir daha oraya göndermenin anlamı ne? Buradaki amaç dosyayı bir şekilde sürüncemede bırakmak. Çeşitli insanlar bundan yararlanmaya çalışıyor."

"ANNESİNDEN ÖNCE DOĞMUŞ ÇOCUKLAR OLDUĞUNU İDDİA EDİYORLAR"

Arap Süleyman'ın kızı Hava'nın mirasçısı olduğunu iddia eden ve evrakta sahtecilik yaptığı için ağır cezada yargılanan H.Y.'yi örnek gösteren Yılmaz, şöyle dedi:

"H.Y. denilen kişi zamanında geldi, bu davaları geri çekme karşılığında taleplerde bulundu. Fakat tabii sadece H.Y.'nin talebini çekmesiyle ilgili bir şey söz konusu değil. Yüzlerce insan var. Bir grup insan var. Mesela Süleyman Ağa'nın torunu Zeynep'in mirasçısı olduklarını iddia edenler var. Zeynep'in doğum tarihi 1877. Zeynep'in kızı yani sülalelerinde oldukları kızı, oğlu olduğu iddia ettikleri kişilerin doğum tarihi 1872. Yani annesinden önce doğmuş çocuklar olduğunu iddia ediyorlar. Bu kadar komik durumlar. Fakat mahkemeler de yeterince inceleme yapmadan, müdahale taleplerini kabul ediyor.

"İKİ DURUŞMA ARASINDA BİR SÜRÜ İNSAN ÖLÜYOR"

Ne kadar taraf var, o kadar zorlu oluyor. Herkesin bir temyiz hakkı oluyor. İstinaf hakkı oluyor. İlgili, ilgisiz bir sürü insanın böyle hakları var. Usulsüz bu hakları vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla dosya bu nedenle sürüncemeye uğruyor. İki duruşma arasında bir sürü insan ölüyor. Onların davalara katılması gerekiyor. Gerçekten mirasçı olup olmadığını bilmediğimiz insanların veraset ilamlarını, onların çoluğuyla çocuğunu davaya dahil etmeye çalışıyor mahkeme. Bunlar bu davaları sürüncemede bırakan durumlar."

Avukat Necati Yılmaz, 1958 yılından bu yana süren davada çuvallar dolusu evrak oluştuğunu da dile getirdi.

