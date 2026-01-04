Türkiye'nin dev holdingi iflas yolunda!

Yayınlanma:
Konkordato kervanına Türkiye'nin dev holdingi de katıldı. Aile içi miras kavgalarına konu olan Atay Holding iflas konkordato başvurusunda bulundu.

İzmir ve Aydın’ın en köklü sermaye gruplarından olan ve 1,5 milyar dolarlık varlığı yöneten Atay Holding’de sular durulmuyor.

Ege Bölgesi’nin ekonomik dinamiklerini elinde tutan Atay Holding’de sarsıcı bir süreç yaşanıyor. Madencilikten gıdaya, inşaattan akaryakıta kadar geniş bir sahada faaliyet yürüten holdingin alt şirketleri, aile içindeki hukuk savaşı nedeniyle finansal darboğaza girerek konkordato talebinde bulundu. İş dünyasında yankı uyandıran bu gelişme, dev holdingin iç çekişmelerle nasıl sarsıldığını gözler önüne serdi.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK KORUMA KARARI

Yaşanan krizin ardından İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvurular sonuçlandı. Mahkeme heyeti; Aydın Linyit Madencilik ve Akaryakıt Sanayi Ticaret A.Ş., Ototay İç ve Dış Pazarlama Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş., Erdoğan Atay Yatırım Holding A.Ş. ile Mehmet Doğan Atay hakkında 3 ay süreli geçici mühlet kararı verdi.

Bu süreçte şirketlerin faaliyetlerini denetlemek üzere Denetçi Mali Müşavir Cem Çeliker, Hukukçu Gönenç Demir ve Maden Mühendisi Veyis Alpkaya geçici konkordato komiserleri olarak görevlendirildi. Bu kararla birlikte, dev şirketlerin mal varlıkları hacizlere karşı korumaya alınmış oldu.

1,5 MİLYAR DOLARLIK TAHT KAVGASI

Holdingi sarsan sürecin fitili, kurucu Erdoğan Atay’ın 2022 yılı sonunda 83 yaşında hayata gözlerini yummasıyla ateşlendi.

Ege’nin en varlıklı aileleri arasında yer alan Ataylar’da, mirasın bölüşülmesi noktasında kardeşler karşı karşıya geldi. Yaklaşık 1,5 milyar dolarlık dev bir servetin söz konusu olduğu grupta, en küçük kardeş Süleyman Atay ile hayatını kaybeden büyük ağabey Ahmet Atay’ın varisleri, ortanca kardeş Mehmet Doğan Atay’a karşı hukuk mücadelesi başlattı.

İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde süren davada, Mehmet Doğan Atay’ın hisseleri usulsüz yöntemlerle kendi üzerine geçirdiği ve diğer mirasçılardan mal kaçırdığı öne sürülüyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

