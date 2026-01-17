Mihriban Yılmaz cinayeti başka bir kadın cinayeti dosyasını yeniden açtırdı!

Yayınlanma:
İzmir'de işlenen Mihriban Yılmaz cinayetinin zanlısı Fatih İnan’ın, 2023 yılında Manisa'da "kalp krizi" denilerek kapatılan bir başka kadın ölümüyle de bağlantılı olduğunun ortaya çıkması üzerine savcılık dosyayı yeniden açtı.

İzmir'in Bornova ilçesinde kaybolduktan sonra boğularak öldürüldüğü ve cesedinin ormana gömüldüğü ortaya çıkan 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz cinayeti, bir başka şüpheli ölüm dosyasının yeniden açılmasına neden oldu. Cinayet zanlısı Fatih İnan’ın geçmişteki iş arkadaşının ölümüyle olan bağlantısı, soruşturmanın seyrini değiştirdi.

mih.jpg
Mihriban Yılmaz

KALP KRİZİ DENİLEN ÖLÜMDE ÇARPICI DETAY

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 2023 yılında meydana gelen olayda, 24 yaşındaki iş güvenliği uzmanı Naile Büşra Sarıgül, çalıştığı fabrikada merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetmişti. Otopside ölüm nedeni "kalp krizi" olarak belirtilmiş ve savcılık dosya hakkında takipsizlik kararı vermişti.

fati.jpg
Fatih İnan

DNA ÖRNEKLERİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Mihriban Yılmaz cinayeti sonrası yapılan derinlemesine incelemelerde, zanlı Fatih İnan’ın o dönem Naile Büşra Sarıgül ile aynı fabrikada çalıştığı ortaya çıktı. Sarıgül’ün dosyasındaki kanıtlar yeniden incelendiğinde, genç kadının cansız bedeninde Fatih İnan’a ait biyolojik izlere (sperm) rastlandığı belirlendi. Ayrıca İnan’ın, ölümün hemen ardından Manisa’yı terk ederek İzmir’e gittiği tespit edildi. Zanlı ise ifadesinde Sarıgül ile sevgili olduklarını ve genç kadının bu ilişkiyi ailesinden gizlediğini iddia ederek hakkındaki suçlamaları reddetti.

naile.jpg
Naile Büşra Sarıgül

Boşanmak isteyen eşini bayıltıp yüzünü parçaladı! Polis koca serbestBoşanmak isteyen eşini bayıltıp yüzünü parçaladı! Polis koca serbest

DOSYA SİL BAŞTAN İNCELENİYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Mihriban Yılmaz cinayetiyle benzerlikler taşıyabileceği şüphesiyle Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Naile Büşra Sarıgül’e ait dosyayı talep etti. Kapatılan dosya üzerindeki takipsizlik kararı kaldırılarak, Sarıgül'ün merdiven boşluğuna düşerek mi öldüğü yoksa cinayete mi kurban gittiği yeniden araştırılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

