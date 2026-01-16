Boşanmak isteyen eşini bayıltıp yüzünü parçaladı! Polis koca serbest

Boşanmak isteyen eşini bayıltıp yüzünü parçaladı! Polis koca serbest
Yayınlanma:
Güncelleme:
Ankara'da yaşayan Fatma Ç. (36), boşanma aşamasında olduğu polis memuru eşi Y.Ç. (44) hakkında kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Yüzünde yara, morarma ve şişlikler oluşan, eşinin tehditleri sürdürdüğünü söyleyen Fatma Ç., “Vicdanı olan herkesten yardım istiyorum” dedi.

Ankara’da oturan 3 çocuk annesi Fatma Ç., uzun yıllardır psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirterek, geçen yıl nisan ayında polis memuru eşi Y.Ç.’ye boşanma davası açtı. Dava devam ederken 9 Ocak'ta Fatma Ç., iddiaya göre eşi tarafından evlerinde darbedildi.

ankara.jpg

Yüzünde kesikler, vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri bulunan Fatma Ç. eşinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Y.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay sonrası Fatma Ç., memleketi Şanlıurfa’ya geldi.

fotograf-dehset-verici-oldugu-icin-siyah-beyaz-sekilde-yayinlandi-gibi-1-001.jpeg
Fotoğraflar dehşet verici olduğu için siyah beyaz olarak verildi. Orijinal halini veremiyoruz.

"TEHDİT MESAJLARI DEVAM EDİYOR"

Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Komisyonu’na başvuran Fatma Ç., eşinden tehdit içerikli mesajlar almaya devam ettiğini ifade etti.

Mihriban Yılmaz cinayetinde cinsel istismar şüphesi ortaya çıktı! Adım adım güvenini kazanmışMihriban Yılmaz cinayetinde cinsel istismar şüphesi ortaya çıktı! Adım adım güvenini kazanmış

"BAYILDIM, UYANDIĞIMDA HASTANEDEYDİM"

Fatma Ç., “Ben 14 yıldır evliyim ve bu süre boyunca hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüm. Nisan ayından itibaren kesin olarak boşanma kararı aldım. Bunu söylediğimde bana ‘Güzelliğine güveniyorsun, ben bu güzelliği senin elinden alacağım’ dedi. Sonrasını tam hatırlamıyorum. Arkadan bir şey koklatıldığını ya da yüzüme bir madde sıkıldığını düşünüyorum. Bayıldım. Uyandığımda hastanedeydim. Çocuklarım annesiz kalabilirdi” dedi.

fotograf-dehset-verici-oldugu-icin-siyah-beyaz-sekilde-yayinlandi-gibi-5.jpeg

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Eşinin tehditlerinin sürdüğünü öne süren Fatma Ç., can güvenliğinin olmadığını belirtip yetkililerden yardım isteyerek, “Adil bir şekilde ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Vicdanı olan herkesten yardım istiyorum” dedi.

fotograf-dehset-verici-oldugu-icin-siyah-beyaz-sekilde-yayinlandi-gibi-4.jpeg

Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Zeliha Özen de bir kadının yüzünde oluşan darp ve morluk izlerinin yalnızca erkek şiddetini değil, aynı zamanda hukukun nasıl işlevsiz bırakıldığını da gözler önüne serdiğini söyledi.

fotograf-dehset-verici-oldugu-icin-siyah-beyaz-sekilde-yayinlandi-gibi-3.jpeg

Özen, Fatma Ç.’nin Ankara’da eşi tarafından ağır şekilde darbedildiğini, yaşam hakkı ve vücut dokunulmazlığının açıkça ihlal edildiğini belirterek şöyle konuştu:

“Yaşanan olayın ardından mağdurun yer değiştirmek zorunda kaldığı, failin ise yalnızca ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı görülmüştür. Bu yaklaşım kadınların can güvenliğini hiçe saymakta, hukuku işlevsizleştirmekte ve şiddeti cesaretlendirmektedir. Kadına yönelik şiddet dosyalarında ‘ifadesi alındı, serbest bırakıldı’ anlayışı kabul edilemez. Şiddet uygulayan kişinin makamı, mesleği, sosyal statüsü ya da çevresi bir koruma kalkanı olamaz; hiçbir sıfat ya da güç ilişkisi kadına yönelik şiddeti meşrulaştıramaz” diye konuştu.

fotograf-dehset-verici-oldugu-icin-siyah-beyaz-sekilde-yayinlandi-gibi-2.jpeg

Kaynak:DHA

Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Türkiye
98 yıl hapisle aranıyordu: Yaklanarak cezaevine gönderildi
98 yıl hapisle aranıyordu: Yaklanarak cezaevine gönderildi
Meteoroloji'den Ege'ye fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Ege'ye fırtına uyarısı
Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü operasyon!
Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü operasyon!