Mihriban Yılmaz (26), 29 Aralık 2025’te, son olarak İzmir'in Bornova ilçesi Ümit Mahallesi’nde görüldükten sonra kaybolmuş, dayısının kiracısı olan Fatih İnan tarafından öldürülerek ormana gömüldüğü ortaya çıkmıştı.

Kan donduran cinayete ilişkin yeni detaylar tespit edilirken Mustafa Şekeroğlu'nun cinsel ilişki teklifi reddedilince cinayeti işlediği iddia edildi. O ihtimal cinayet soruşturmasına cinsel istismar ihtimalini de dahil etti.

ADIM ADIM GÜVENİNİ KAZANMIŞ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; ailesiyle birlikte yaşayan Mihriban Yılmaz, 29 Aralık 2025'te evinden çıkıp akrabalarının yanına gitti. Bir süre burada kalan Yılmaz, “Biriyle görüşeceğim” diyerek akşam saatlerinde akrabalarının yanından ayrıldı.

Ailenin kayıp ihbarı üzerine araştırmalarına başlayan İstihbarat Şube Müdürlüğü destekli Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bornova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yılmaz’ın olay günü saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak’taki boş arsaya gittiğini, burada kendisini bekleyen otomobile bindiğini tespit etti.

Aracı kullanan kişinin Yılmaz’ın akrabalarıyla aynı binada oturan Fatih İnan (26) olduğunu belirleyen ekipler, tüyler ürperten cinayeti ortaya çıkardı.

Fatih İnan ile birlikte 4 kişi daha gözaltına alınırken İnan, Mihriban’ı tanımadığını söylese de sonrasında cinayeti itiraf etti. İfadesinde, önce sosyal medya üzerinden haberleştiklerini, görüşmek için boş arsada buluştuklarını ve otomobilde bir süre oturduktan sonra Yılmaz’ın ayrıldığını belirten İnan, bir süre sonra ise genç kadını boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü anlattı.

Fatih İnan’ın, çelişkili ifadelerini incelemeye alan ekipler İnan'ın cinsel ilişki yaşamak için genç kıza sosyal medya üzerinden tuzak hazırladığını belirledi. Sosyal medya üzerinden Mihriban Yılmaz'la irtibat kuran İnan, “Sosyal medyada kendisine atılan bir isteği gösterme” bahanesiyle kurbanını çağırdı. Mihriban, dayısının kiracısı olduğunu bildiği için güvenle bu buluşmaya gitti.

MİHRİBAN YILMAZ CİNAYETİNDE CİNSEL İSTİSMAR ŞÜPHESİ ORTAYA ÇIKTI!

Fatih İnan ile buluşmaya giden Mihriban Yılmaz’ın ölümüyle ilgili sarsıcı bir iddia daha gün yüzüne çıktı. İddiaya göre, İnan'ın cinsel birliktelik teklifini reddeden genç kadın, bu nedenle boğularak öldürüldü.

Emniyetteki sorgusunda cinayet nedenine dair tutarsız ve çelişkili ifadeler veren Fatih İnan’ın, genç kıza cinsel saldırıda bulunmuş olabileceği ihtimali soruşturmaya dahil edildi. Mihriban’ın saldırıya uğrayıp uğramadığı, yapılacak olan detaylı otopsi incelemesiyle kesinlik kazanacak.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, zanlının işaret ettiği bölgede yapılan aramalarda Mihriban’ın cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından talihsiz genç kadının cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

15 gündür kayıp olan Mihriban toprağa gömülü halde bulundu

Ekiplerin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.